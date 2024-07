Sabrina Ferilli osa con il giallo: l’abito a vita bassa è il trend dell’estate

Fonte: IPA Sabrina Ferilli, 10 look che hanno fatto la storia: icona di stile dal 2000

Per lei il tempo sembra non passare mai, anzi, col passare degli anni diventa sempre più bella: Sabrina Ferilli non smette mai di sorprendere, e anche su Instagram mette in mostra tutto il suo fascino raccogliendo apprezzamenti in egual misura da uomini e donne.

Ironica, genuina e bellissima, l’attrice romana in questa calda estate si è lasciata conquistare da uno dei trend di stagione, la vita bassa, indossando un abito giallo vitaminico con scarpe a contrasto: il look è decisamente da copiare.

L’abito giallo a vita bassa: il trend dell’estate di Sabrina Ferilli

Ha da poco compiuto sessant’anni ed è più bella che mai: Sabrina Ferilli poco meno di un mese fa ha spento le candeline e sembra aver fatto un patto col diavolo. Meravigliosa come sempre, l’attrice ama condividere con i suoi numerosi fan gli attimi più spensierati della sua vita: dai momenti sul set a quelli dietro le quinte delle trasmissioni tv, senza dimenticare qualche selfie al naturale e gli immancabili look, molto apprezzati dai suoi follower.

E ancora una volta si è lasciata tentare da uno dei trend di questa calda estate, la vita bassa, che è tornata di moda non solo su pantaloni e gonne, ma è stata riproposta anche sugli abiti come quello indossato dall’attrice. Lo smock dress, in uno splendido giallo vitaminico perfetto per la bella stagione, presenta delle bretelle sottilissime e una gonna ampia.

Il colore acceso fa poi risaltare l’abbronzatura dorata di Sabrina Ferilli, che per completare il suo look ha scelto delle scarpe a contrasto, delle décolleté in suede blu elettrico con tacco a spillo: un’idea a cui ispirarsi per i nostri outfit estivi.

Sabrina Ferilli, la passione per gli abiti a fiori

L’attrice, oltre a essere un’amante dei colori accesi, ha una vera e propria passione per gli abiti floreali: li indossa spessissimo, meglio se fascianti, in modo da mettere in risalto le sue curve perfette. L’attrice predilige i modelli midi e longuette, meglio se drappeggiati, ma non disdegna i vestiti lunghi, come quello mostrato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram.

Ferilli ha scelto un abito celeste a fiori lungo, con un generoso spacco e che mette in risalto la sua silhouette perfetta. Un’eleganza retrò che continua a incantarci, e da cui possiamo prendere spunto per le nostre serate estive.

Sabrina Ferilli, quando la rivedremo in tv

Archiviata la polemica sulla presunta fine dell’amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, rivedremo presto l’attrice proprio al fianco dell’amica a Tu si que vales che andrà in onda da settembre sempre su Canale 5. Tra i giurati ritroveremo ancora una volta Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, mentre Sabrina è stata riconfermata nel ruolo di giudice popolare e dovrà fare i conti con il simpatico Giovannino.

Ma non solo: Prime Video ha poi annunciato che l’attrice romana sarà nella terza stagione di Dinner Club (il programma di Carlo Cracco), insieme a Christian De Sica, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti.