Sabrina Ferilli, quanto è alta: tra scelte di stile e sensualità

Attrice, a volte conduttrice e amatissimo personaggio televisivo: Sabrina Ferilli occupa da decenni una posizione tutta sua. Di certo icona di una femminilità mediterranea che non ha mai inseguito mode passeggere, l’artista di Fiano Romano continua a incuriosire anche per dettagli apparentemente semplici, come la sua altezza. Ma sapete qual è la sua statura? Non una metratura eccezionale, ma una misura di tutto rispetto che la rende ancora più affascinante.

Quanto è alta Sabrina Ferilli

L’altezza di 1,70 colloca Sabrina Ferilli in una fascia “di equilibrio”: abbastanza slanciata da reggere abiti importanti sul red carpet (e in qualsiasi occasione che richieda un dress code particolare), ma anche sufficientemente versatile da risultare credibile in ruoli popolari, quotidiani, lontani dall’estetica irraggiungibile di certe star internazionali. È proprio questo uno dei segreti del suo successo: una fisicità riconoscibile, reale, mai costruita per stupire a tutti i costi. Dopotutto, lei non si è sentita bella fino a una certa età. Solo con la maturità vera ha acquisito consapevolezza del suo aspetto, che però non ha mai ostentato come una qualità. Anzi: ha sempre messo davanti a tutto l’amore per la recitazione.

Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli ha dimostrato di saper usare la moda come strumento per ottenere l’aspetto che desiderava. Le sue scelte di stile non puntano a mascherare o enfatizzare ossessivamente l’altezza, ma a valorizzare l’insieme. Abiti lunghi e lineari, spacchi dosati, tacchi spesso presenti ma mai estremi: ogni dettaglio contribuisce a creare un’immagine, la sua, da sempre naturalmente sensuale. La sua altezza diventa così una base solida su cui costruire tutto quanto, piuttosto che un parametro da correggere, anche perché non ce ne sarebbe davvero bisogno.

La strategia della postura

Interessante è anche il rapporto tra statura e percezione scenica. Sullo schermo, Ferilli appare spesso più alta di quanto non riporti il dato numerico. Merito di una postura naturale, di una sicurezza acquisita con gli anni, e di una gestualità ampia ma controllata. Nel cinema come in televisione, la sua figura occupa il suo spazio, anche – talvolta – per merito della chioma scura sempre molto voluminosa che la fa svettare di qualche centimetro in più rispetto al naturale.

Non va dimenticato che Sabrina Ferilli ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo italiano, mantenendo sempre una forte identità. La sua altezza, in questo senso, non è mai stata un elemento che potremmo aridamente definire commerciale, ma semplicemente una caratteristica integrata in una storia più ampia fatta di molti altri elementi. Anche per questo continua a essere un punto di riferimento per molte donne perché non propone un modello irrealistico bensì un modo di stare nel proprio corpo con naturalezza.

E, chi la conosce bene, sa che i suoi valori sono altri. Primo fra tutti, la famiglia: “Quando si hanno carriere così importanti e complesse dietro si sottrae tanto alla vita. La mia famiglia è stata una famiglia che non mi ha mai privato di nulla. La mia è una famiglia che ringrazio molto perché mi ha lasciata libera raccontandomi più i draghi che le favole mi hanno sempre raccontato le cose per come erano”.

