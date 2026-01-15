Chi è Gioia Spaziani che interpreta Cecilia in A testa alta con Sabrina Ferilli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gioia Spaziani

Nelle ultime settimane il pubblico italiano ha seguito con grande interesse A testa alta – Il coraggio di una donna, la nuova fiction di Canale 5 che affronta tematiche attuali e forti, come la violazione della privacy e il revenge porn. Tra i personaggi più amati c’è Cecilia, interpretata da Gioia Spaziani, figura fondamentale per la protagonista a cui presta il volto Sabrina Ferilli.

Gioia Spaziani, la carriera e la vita privata

Gioia Spaziani è nata a Frosinone l’8 novembre 1975 e sin da giovane ha mostrato una fortissima vocazione per la recitazione. Dopo il diploma al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 1999 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione tra teatro e cinema. Nel teatro ha collaborato con varie compagnie, affinando la sua tecnica interpretativa e il suo approccio professionale.

La notorietà televisiva è arrivata nei primi anni Duemila con Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3, dove ha interpretato Giò Palumbo dal 2000 al 2005. Questo ruolo le ha consentito di farsi conoscere dal grande pubblico, dando prova di una presenza scenica solida e di grande intensità emotiva. Parallelamente al lavoro televisivo, Spaziani ha lavorato anche per il cinema, recitando in pellicole come Placido Rizzotto, dove ha interpretato Lia, e Concorrenza sleale di Ettore Scola, accanto a grandi interpreti del cinema italiano.

Non mancano i ruoli impegnativi anche in fiction e film tv con produzioni quali Come l’America e Nassiriya – Per non dimenticare. Nel 2007 è entrata nel cast de Il capo dei capi, dove ha interpretato Antonietta Bagarella, moglie di Totò Riina, dando prova di versatilità e capacità di trasformarsi per ruoli molto differenti tra loro.

Il successo di A testa alta con Sabrina Ferilli

La fiction A testa alta – Il coraggio di una donna ha segnato uno dei successi più importanti della stagione televisiva italiana. Trasmesse in prima serata su Canale 5 a partire da gennaio 2026, le puntate hanno raccolto ascolti significativi. La prima puntata ha superato i 4 milioni di spettatori, con uno share intorno al 25%, un risultato considerevole per una fiction italiana in prima visione sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ancora più significativo è stato il dato della seconda puntata che ha registrato una crescita di pubblico, un fenomeno raro per le fiction italiane contemporanee e indicativo dell’interesse cresciuto episodio dopo episodio.

La trama di A testa alta ruota attorno alla figura di Virginia Terzi, interpretata da Sabrina Ferilli, una dirigente scolastica forte e determinata la cui vita viene sconvolta quando un video privato viene diffuso online senza il suo consenso. La storia segue il percorso di Virginia da una situazione di enorme vulnerabilità ad una lotta per la propria dignità, tra giudizi mediatici, difficoltà familiari e il tentativo di riappropriarsi della propria storia. La narrazione intreccia riflessioni sull’uso dei social, il peso dei pregiudizi e il coraggio di reagire davanti all’ingiustizia.

Nel cast figurano, oltre a Sabrina Ferilli e alla stessa Gioia Spaziani nel ruolo di Cecilia, sorella della protagonista e poliziotta determinata, anche altri attori che arricchiscono la fiction con interpretazioni di spessore. Tra questi Francesco Petit, che interpreta Rocco, figlio adolescente di Virginia, Raniero Monaco di Lapio che veste i panni di Marco Colaianni, professore di educazione fisica e alleato della protagonista.

Troviamo poi Fabrizio Ferracane che interpreta Luigi, il marito di Virginia, Maria Chiara Augenti è Giulia, vice preside e amica fidata di Virginia. Completano il cast Lucia Balordi (Nina), Andrea Pittorino (Alex), Augusto Fornari nel ruolo del sindaco Morrone, Ninni Bruschetta e Lorena Cacciatore.