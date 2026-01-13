Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 16 gennaio: la rivincita di Roberto e Marina

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Nina Soldano è Marina Giordano in "Un posto al sole"

Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 16 gennaio, non saranno prive di colpi di scena. E come potrebbe essere diversamente? La soap tutta italiana tiene incollati al teleschermo milioni di telespettatori da 30 anni, perché a Palazzo Palladini nulla è davvero come sembra e ogni equilibrio rischia di saltare da un momento all’altro.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 16 gennaio

Grande spazio è dedicato a Roberto Ferri e Marina Giordano (Nina Soldano), che finalmente intravedono la possibilità di una rivincita contro Gennaro Gagliotti. Dopo mesi di manovre oscure e scontri segreti, l’idea che l’imprenditore possa rispondere delle proprie colpe infonde in loro una speranza concreta. Ma l’illusione di una vittoria definitiva potrebbe rivelarsi fragile: Gennaro, infatti, non è tipo da arrendersi facilmente e una mossa spregiudicata potrebbe consentirgli di evitare ancora una volta le conseguenze delle sue azioni.

Nel frattempo, le condizioni di Okoro continuano a destare forte apprensione, mentre Gagliotti festeggia con apparente leggerezza l’archiviazione delle accuse a suo carico. Un trionfo che potrebbe però essere solo temporaneo, perché nell’ombra c’è chi sembra pronto a ribaltare nuovamente la situazione e a metterlo seriamente alle strette.

Sul fronte più personale, la decisione improvvisa di Raffaele di andare in pensione genera reazioni contrastanti. Se da un lato c’è chi accoglie la novità con entusiasmo, dall’altro emergono tensioni profonde che faticano a trovare una soluzione. Il distacco sempre più evidente da Ornella non fa che pesare su di lui, che vive questo momento come una sconfitta personale. A dargli forza è però il legame con Diego, presenza fondamentale in una fase tanto delicata.

A scuotere ulteriormente gli equilibri arriva l’intervento di Antonietta a Radio Golfo 99, destinato a lasciare il segno. Le sue parole in diretta durante la trasmissione di Michele tanto sconvolgenti da alimentare speranze e paure allo stesso tempo. La scelta di denunciare pubblicamente il marito scatena una reazione durissima da parte di Gennaro, deciso a difendersi con ogni mezzo.

Cosa succederà ancora

Intanto Rosa deve affrontare la delusione del figlio per il lavoro mancato a Palazzo Palladini e si ritrova a fare i conti con un dolore che coinvolge tutta la famiglia. Accettare la sconfitta non è semplice, soprattutto quando inizia a fare i conti con le reazioni degli uomini della sua vita di fronte che sta attraversando un momento di difficoltà evidente.

Non mancano i momenti di svolta anche tra i più giovani: Rossella e Nunzio, dopo scontri e incomprensioni, riescono finalmente a ritrovarsi, aprendo finalmente uno spiraglio di serenità. Al contrario, Samuel scopre che il successo non è solo questione di talento e vive con crescente frustrazione la popolarità di Nunzio sui social. La rivalità tra i due amici si fa sempre più tesa, fino a trasformarsi in uno scontro diretto.

Infine, Alberto prova ad avvicinarsi al figlio sostenendolo nel percorso terapeutico, ma il dialogo resta complesso. Il suo desiderio di capire lo porterà a un incontro inatteso con una figura misteriosa e affascinante, destinata a cambiare le carte in tavola. Intanto, per Gennaro Gagliotti, il momento della resa dei conti sembra ormai inevitabile. Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì, su Rai3, a partire dalle 20,50.

