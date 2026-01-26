Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: l’uragano Eleanor e i segreti di Damiano

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Whoopi Goldberg

La settimana a Palazzo Palladini è di certo esplosiva. E non solo per l’arrivo di Eleonor Price, ma per una serie di tensioni sentimentali che, come al solito, arrivano al punto di rottura. I protagonisti di Un posto al sole, abituati come sono a superare gli ostacoli più difficili, si troveranno questa settimana a dover fronteggiare diverse sfide inattese. Ecco le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio.

L’arrivo di Eleanor Price, scossa a Palazzo Palladini

La grande novità di questa settimana è l’ingresso in scena di Eleanor Price, interpretata dalla star hollywoodiana Whoopi Goldberg, in scena per celebrare i primi 30 anni della soap di Rai3. L’esuberante cliente americana viene accolta ufficialmente da Roberto Ferri e Marina Giordano (Nina Soldano), ma la sua presenza non può passare inosservata. Eleanor inizia avanzando una richiesta particolare che stupisce subito coniugi Ferri: la donna desidera soggiornare proprio a Palazzo Palladini del quale è rimasta folgorata.

Mentre Raffaele si impegna per trovarle una sistemazione adeguata, vedendo in lei una boccata d’aria fresca in un momento difficile con Ornella, Renato Poggi non nasconde i suoi sospetti. Il patriarca di casa Poggi è convinto che gli americani nascondano qualcosa di misterioso e che il loro arrivo non sia affatto casuale.

Crisi profonda tra Rosa e Damiano

Se sul fronte “internazionale” c’è curiosità, su quello sentimentale si respira aria di tempesta. Rosa viene a conoscenza di un segreto che Damiano le ha tenuto nascosto. Questa scoperta innesca una tensione crescente che culmina, verso la fine della settimana, in un durissimo confronto tra i due. La loro relazione sembra ormai appesa a un filo: Damiano riuscirà a spiegarsi o il legame con Rosa è destinato a spezzarsi definitivamente?

Non mancano i colpi di scena legati alla criminalità e ai problemi quotidiani. Eduardo continua a fare pressioni per organizzare un nuovo colpo. Nonostante il parere contrario di Rino, l’uomo riesce a convincere Stella e Angelo a procedere senza lo zio, mettendo in moto una catena di eventi pericolosi. Alberto, invece, cerca disperatamente di recuperare il rapporto con il figlio. Gianluca, intanto, durante il corso per alcolisti, resta affascinato da Anna, una giovane e misteriosa restauratrice. Che sia l’inizio di una nuova rinascita per lui?

Lo staff della radio è in difficoltà dopo la partenza di Elena. Si apre la caccia al nuovo direttore, con discussioni accese su chi debba prendere il timone.

Rivalità e questioni di soldi

A chiudere il quadro settimanale troviamo la consueta sottotrama comica e leggera. Guido e Mariella sono determinati a far restituire a Bice i soldi dovuti a Cotugno, ma la donna si rivela più ostica del previsto. Al Caffè Vulcano, invece, la rivalità social tra Nunzio e Samuel degenera in una lite feroce ma dai risvolti grotteschi, che alleggerisce la tensione delle trame più drammatiche.

Le puntate di Un posto al sole vanno in onda ogni giorno, dal 26 al 30 gennaio, dalle 20,50 su Rai3. La soap è visibile in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay dove rimane frubile anche nei giorni successivi alla messa in onda degli episodi della soap che proprio quest’anno spegne 30 candeline.