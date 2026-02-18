Un posto al sole, le anticipazioni del 19 febbraio 2026: Eleanor se ne va

Whoopi Goldberg dice addio a Un posto al sole: Eleanor sta per tornare a New York ma il distacco è difficile: trama del 19 febbraio

Ufficio stampa Rai Whoopi Goldberg e Patrizio Rsipo in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: Eleanor (Whoopi Goldberg) sta per lasciare Palazzo Palladini ma non è così facile.

Nella puntata precedente del 18 febbraio 2026

Nella puntata di martedì 18 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca (Flavio Gismondi) e Anna (Margot Adam) sembra arrivare a una svolta, aprendo a nuove e inattese possibilità tra i due. Intanto il dolore di Cristina, aggravato dalle condizioni critiche della mamma, mette in luce l’incapacità paterna di Roberto di accogliere e gestire la sofferenza della figlia.

Sul fronte criminale, le immagini provenienti da una videocamera di sorveglianza rischiano di mettere la polizia sulle tracce della banda di Eduardo e Stella, con conseguenze potenzialmente decisive per il loro futuro.

Anticipazione della puntata del 19 febbraio 2026

Per Eleanor Price (Whoopi Goldberg) e il suo staff è il giorno della ripartenza per New York: il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. Nel frattempo Roberto e Marina devono farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina, ancora traumatizzata dall’incidente. Sul fronte sentimentale, Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, si trova a fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio.

