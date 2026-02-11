Un posto al sole, le anticipazioni del 12 febbraio 2026: è il momento della verità

Ufficio stampa Rai Patrizio Rispo (Raffaele) in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 febbraio: Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore.

Nelle puntate precedenti

La soap opera di Rai 3 in onda dal 1996 è girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie è arrivata alla puntata numero 6882.

Nell’appuntamento di mercoledì 11 febbraio alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, accompagnata da Raffaele, Eleanor finalmente incontra Imma e il giovane Ciro. Gianluca (Flavio Gismondi) si lascia sempre più conquistare dal fascino di Anna (Margot Adam), ignaro che suo padre la riconoscerà come la misteriosa “ragazza della pioggia”.

Nella puntata del 10 febbraio, ferita dalla freddezza di Eduardo, Stella fa un pericoloso colpo di testa, che potrebbe compromettere la serenità familiare di Sabbiese. Riflettendo sull’aut aut di Michele, Ferri compie una scelta definitiva sul futuro direttore della radio. Mariella e Sasà concertano una strategia per trovare un principe azzurro per Bice.

Anticipazione della puntata del 12 febbraio 2026

Dopo aver interagito con loro fingendosi una turista, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele (Patrizio Rispo) e il disappunto di Colin. Eduardo prende le distanze da Stella. Damiano ha un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa che aveva conosciuto qualche settimana prima, mentre Silvia, in colpa, offre a Gianluca una nuova chance.