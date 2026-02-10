Un posto al sole, le anticipazioni del 11 febbraio 2026: Gianluca conquistato da Anna

Gianluca è sempre più affascinato da Anna, ma non sa che è "la ragazza della pioggia". Mentre Eduardo deve prendere una decisione drastica

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Nelle anticipazioni di mercoledì 11 febbraio Gianluca è attratto da Anna, ma non sa che è la misteriosa “ragazza della pioggia” di suo padre.

Nella puntata precedente

Nella puntata del 10 febbraio, ferita dalla freddezza di Eduardo, Stella fa un pericoloso colpo di testa, che potrebbe compromettere la serenità familiare di Sabbiese. Riflettendo sull’aut aut di Michele, Ferri compie una scelta definitiva sul futuro direttore della radio. Mariella e Sasà concertano una strategia per trovare un principe azzurro per Bice.

Anticipazione della puntata del 11 febbraio 2026

Accompagnata da Raffaele, Eleanor finalmente incontra Imma e il giovane Ciro. Gianluca (Flavio Gismondi) si lascia sempre più conquistare dal fascino di Anna (Margot Adam), ignaro che suo padre la riconoscerà come la misteriosa “ragazza della pioggia”. L’incursione di Stella nella vita di Clara costringerà Eduardo a prendere una decisione drastica, prima che la verità esploda.

