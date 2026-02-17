Un posto al sole, le anticipazioni del 18 febbraio 2026: la svolta di Gianluca e Anna

Il rapporto tra Gianluca e Anna sembra finalmente arrivare a una svolta: la trama della puntata del 18 febbraio di "Un posto al sole"

Ufficio stampa Rai Anna e Gianluca di "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo.

Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Gianluca e Anna arrivano a una svolta, mentre la banda di Eduardo e Stella rischia si essere scoperta.

Nella puntata precedente del 17 febbraio

Nella puntata di martedì 17 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo aver appreso che sua figlia Cristina ha riportato solo una frattura alla gamba nell’incidente, Ferri dovrà darle una dura notizia. Nell’ennesimo tentativo di restare sulla retta via e dedicarsi alla famiglia, Eduardo Sabbiese chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore, ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui.

Micaela riceve una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfoga con il povero Samuel, che sta organizzando la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca sta per ricevere una visita inaspettata ma molto gradita.

Anticipazione della puntata del 18 febbraio 2026

Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca (Flavio Gismondi) e Anna (Margot Adam) sembra finalmente arrivare a una svolta, aprendo a nuove e inattese possibilità tra i due. Intanto il dolore di Cristina, aggravato dalle condizioni critiche della mamma, metterà in luce l’incapacità paterna di Roberto di accogliere e gestire la sofferenza della figlia, acuendo la tensione familiare.

Sul fronte criminale, le immagini provenienti da una videocamera di sorveglianza rischiano di mettere la polizia sulle tracce della banda di Eduardo e Stella, con conseguenze potenzialmente decisive per il loro futuro.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio.