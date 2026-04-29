Un posto al sole, le anticipazioni del 30 aprile 2026: colpo di testa di Alberto per Anna

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 29 aprile 2026

Mercoledì 29 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo che la banda ha messo nel mirino Palazzo Palladini, Eduardo affronta un momento di profonda crisi, mentre l’ispettore Grillo è sempre più determinato a incastrarlo. Sul fronte Ferri, Roberto prosegue la sua guerra contro Mori, mentre Cristina è sempre più presa da Leo. In casa Cirillo, dopo che anche Micaela ha incontrato il padre, Serena si interroga se non sia giusto coinvolgere Monica.

Anticipazione della puntata del 30 aprile 2026

Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, elabora un nuovo piano per incastrare Eduardo. Nel frattempo una ragazzata di Manuel mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano, ponendolo in seria difficoltà.

Angelo scopre come introdursi a Palazzo Palladini. Sul fronte sentimentale, Gianluca prova faticosamente a lasciarsi alle spalle la storia con Anna, mentre Alberto soffre sempre di più la distanza dalla ragazza ed è pronto a un colpo di testa pur di raggiungerla.

A Palazzo, i preventivi per la riparazione della rete fognaria e il ripristino dei seminterrati pesano sulle finanze di Renato e mettono a dura prova la pazienza di Raffaele, aumentando le preoccupazioni di Renato. Intanto Vanni accorcia le distanze con Ornella rivolgendole un primo invito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio.