Un posto al sole, le anticipazioni del 29 aprile 2026: Eduardo è in crisi profonda

Ufficio stampa Rai Eduardo ed Esposito, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 28 aprile 2026

Martedì 28 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Roberto è sempre più ossessionato dal desiderio di rivalersi su Mori, mentre Marina è dilaniata dal dubbio che alla base ci sia la gelosia verso Greta. Intanto Cristina, sempre più coinvolta da Leo, finirà per trovarsi in una situazione sgradevole. Sul fronte famiglia Cirillo, Manuela è già proiettata all’inserimento di Maurizio nella famiglia, mentre Micaela, decisa a smentire Samuel, sceglie di incontrare il padre. In casa Del Bue, Mariella cerca invano di sanare la frattura fra Bice e Massaro, ma sarà Guido a compiere un gesto che la sorprenderà piacevolmente.

Anticipazione della puntata del 29 aprile 2026

Dopo che la banda ha messo nel mirino Palazzo Palladini, Eduardo affronta un momento di profonda crisi, mentre l’ispettore Grillo è sempre più determinato a incastrarlo. Sul fronte Ferri, Roberto prosegue la sua guerra contro Mori, mentre Cristina è sempre più presa da Leo. In casa Cirillo, dopo che anche Micaela ha incontrato il padre, Serena si interroga se non sia giusto coinvolgere Monica.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio.