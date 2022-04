Frasi sulla delusione in amicizia che aiutano a riflettere e andare avanti

L’amicizia è uno dei legami più importanti che possiamo costruire nella nostra vita. Ciononostante, non tutti i rapporti tra amici sono veri e sinceri, e alcuni possono persino essere falsi o arrivare a deludere le nostre aspettative. C’è chi cura l’amicizia, proprio come una pianta, per farla crescere rigogliosa nel tempo e fortificarla, e c’è chi invece usa gli amici per i propri scopi, senza costruire mai qualcosa di solido e duraturo. Dai filosofi ai poeti, in tanti hanno scritto frasi sulla delusione in amicizia: DiLei ha scelto gli aforismi e le citazioni celebri.

Frasi sulla delusione in amicizia: le più significative

Ricevere una delusione in amicizia non è facile da affrontare, tutt’altro. Ci si può sentire anche un po’ “sciocchi” per aver dato valore a un legame che alla fine si è rivelato falso. Un vero amico, una migliore amica non tradirebbe mai: dobbiamo sempre ricordare questo per accettare quanto successo e andare avanti, e trovare ovviamente amici fidati. Persino gli Antichi Greci hanno filosofeggiato sull’amicizia falsa e sulle delusioni in amicizia: abbiamo raccolto le frasi più significative, che fanno riflettere.

Non voglio un amico che sorride quando io sorrido che piange quando io piango, perché la mia ombra nella piscina può farlo meglio. (Confucio)

Si fa in fretta a decidere di essere amici, tuttavia l’amicizia è un frutto che matura lentamente. (Aristotele)

Amico è parola usuale, ma raro è un amico fedele. (Fedro)

Bisogna guardarsi bene dal concepire un’opinione molto buona delle persone di nuova conoscenza; altrimenti nella maggior parte dei casi si rimarrà delusi con proprio scorno o magari danno. (William Shakespeare)

Se mai sarete prodighi di affetto e fiducia assicuratevi di non essere incauti; poiché coloro che vi fate amici e a cui donate il cuore, appena avran percepito la minima battuta di arresto nelle vostre fortune, scivoleran via da voi come acqua, né mai più si faran trovare se non per colarvi a picco. (William Shakespeare)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

È più facile difendersi da un nemico che da un amico. (James Cole)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Poche amicizie sopravvivrebbero se ciascuna sapesse quello che i suoi amici dicono di lui alle sue spalle. (Blaise Pascal)

È più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati da loro. (François de La Rochefoucauld)

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

Cosa dire a un’amica che ti ha deluso

A volte, però, le amicizie non sono false, ma causano una delusione. Magari per colpa di una frase, un pensiero o un gesto inaspettato: qualcosa che ci fa sentire tristi e che ci fa mettere in dubbio la sincerità del legame. Se un’amica ti ha deluso, ci sono tante frasi che si possono usare, per farle comprendere che ha sbagliato, ma non solo. D’altronde, siamo esseri umani e a volte reagiamo d’impulso, senza renderci conto del male che potremmo causare. Sì, lo facciamo anche nei confronti degli amici più cari.

Sbarazzarsi di un amico fidato è lo stesso, per me, che sbarazzarsi della propria vita. (Sofocle)

Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera. (San Girolamo)

Amicizia è solo una parola, ma fedeltà è una parola vana. (Publio Ovidio Nasone)

I capricci della fortuna mettono alla prova l’affidabilità degli amici. (Cicerone)

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. (Martin Luther King, Jr.)

Molto meglio è avere uno vero nemico che un finto amico. (Piovano Arlotto)

Bisogna essere duri, svelare le ipocrisie degli amici scadenti, degli amori poco amorevoli. (Franco Arminio)

Un’amicizia finisce quando scopri che l’amico eri soltanto tu. (Snoopy, Charles M. Schulz)

Se un’amicizia smette di essere un’amicizia era una amicizia falsa. E se era una falsa amicizia è bene che sia finita. (Stephen Littleword)

L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi. (Livia Cassemiro)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Frasi sull’amicizia falsa

Le frasi celebri sull’amicizia ci fanno capire quanto questo legame sia fondamentale nelle nostre vite. Per questo motivo, scoprire la falsità tra amici può causare dolore e sofferenza. Non è affatto facile da superare, da comprendere: la persona di cui ci fidavamo, che volevamo bene come un pezzo della nostra famiglia, ci ha tradite. Sfogliando i libri, possiamo trovare anche frasi che mettono in guardia dall’amicizia: non sempre è oro tutto quel che luccica, per ricorrere a un proverbio noto. A volte, non ci accorgiamo delle falsità, finché non è troppo tardi. Di seguito, una raccolta delle citazioni sull’amicizia falsa, che possono aiutare ad andare avanti.