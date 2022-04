Frasi celebri sull’amicizia da dedicare a chi è davvero speciale

Quali sono le frasi celebri sull’amicizia che possiamo dedicare in ogni momento a chi è davvero speciale? Siamo al cospetto di uno dei sentimenti più importanti al mondo, senza la quale saremmo tutti un po’ più poveri. Iniziamo a conoscere l’amicizia sin dalla più tenera età, ed è proprio sull’amicizia che si può contare in ogni circostanza, soprattutto nelle avversità della vita. Un vero amico è un dono prezioso, una persona che ci guida e che ci ispira, che ci permette di affrontare le difficoltà con il sorriso sulle labbra. Per celebrare questo legame, DiLei ha selezionato alcune tra le citazioni più belle sull’amicizia che sono entrate nella storia grazie a scrittori, poeti, filosofi, cantanti.

Frasi celebri sull’amicizia

Cosa saremmo senza gli amici? Indubbiamente ci sentiremmo perduti, soli, tristi. Questo accade perché l’uomo è un animale sociale, e in qualche modo, sin dall’infanzia, iniziamo a sviluppare un potente desiderio di avere degli amici intorno a noi. Non vogliamo però circondarci di persone, ma di legami sinceri, che durano nel tempo e che resistono alle intemperie, che ci sono nei momenti belli così come in quelli brutti. E questo desiderio è stato ampiamente descritto anche da filosofi e scrittori con la loro penna arguta.

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico. (Albert Camus)

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me. (Henry Ford)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se si guardasse in uno specchio. (Marco Tullio Cicerone)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti. (Lucio Anneo Seneca)

Non esistono buoni amici o cattivi amici, esistono solo amici, persone che hanno costruito la loro casa nel tuo cuore. (Stephen King)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Frasi celebri sull’amicizia tra donne

La migliore amica è quella persona che c’è sempre, in ogni circostanza. Possiamo contare su di lei in qualsiasi momento, e non ci abbandonerà mai, neppure negli attimi più bui. Filosofi, artisti e poeti hanno decantato la bellezza dell’amicizia vera nel genere femminile, scrivendo frasi e pensieri che sono entrati nella storia. Alcune delle citazioni più vere sull’amicizia tra donne.

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine.

(Elena Ferrante – L’amica geniale)

(Elena Ferrante – L’amica geniale) Un’amica è un regalo che fai a te stessa. (Robert Louis Stevenson)

Un’amica vera la riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questa è una vera amica, colei che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto le vere amiche lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Si decide in fretta di essere amiche, ma l’amicizia è un frutto che matura lentamente. (Aristotele)

Frasi sull’amicizia tra uomo e donna

Spesso giudicata con un occhio troppo critico, l’amicizia tra uomo e donna è in realtà un legame profondo, vero e sincero, forse tra i più importanti che si possa mai istaurare. Va oltre il sentimento carnale (qui puoi leggere le frasi d’amore sessuali più belle di sempre), e riesce a fare entrare in sintonia i cuori. Una selezione di citazioni, aforismi e frasi celebri sull’amicizia tra uomo e donna.

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita. (James F. Byrnes)

Dicono che uomini e donne non possono essere amici, ma non è vero. (Ginnifer Goodwin)

Un rapporto d’amicizia, che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

L’amicizia tra persone di sesso diverso è una nobile pianta artificiale, ma richiede doti da giardiniere. (Lou Von Salomé)

Nel bel mezzo di una crisi ho trovato la vera amicizia nelle donne; gli uomini sono troppo occupati dal loro naufragio. (Stendhal)

Frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni

Tutti hanno scritto o cantato sull’amicizia. Alcuni degli artisti più rinomati – italiani o stranieri – hanno prodotto delle importanti riflessioni sull’argomento, tra note e parole, che ci coinvolgono e che abbiamo dedicato almeno una volta nella vita alle persone più care. Quali sono le citazioni sull’amicizia estrapolate dalle canzoni che ci fanno capire davvero il valore di un amico.

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico, qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico, nel dolore e nel rimpianto. (Antonello Venditti)

Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. (Lucio Dalla)

Un vero amico ti resta vicino nel bene e nel male e non gli serve parlare per dirti che pensa di te. (Un vero amico, Pooh)

Il mondo è meglio, con un amico come te, quando ti cerco. Ti fai trovare sempre senza domandarmi perché, tu mi conosci, lo sai già. (Eros Ramazzotti)

E ricordati che finché tu vivrai, un amico è la cosa più vera che hai. È il compagno del viaggio più grande che fai. Un amico è qualcosa che non muore mai. (Laura Pausini)

Frasi sull’amicizia falsa o tradita

Può anche capitare che quell’amicizia in cui si credeva ciecamente venga tradita. Ci sono delle citazioni e delle frasi sull’amicizia falsa che possono farci riflettere a riguardo: utili anche per capire dove abbiamo sbagliato, ma non solo. Ci fanno comprendere che a volte l’amicizia tradita è un’occasione per trovare degli amici veri.