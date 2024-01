Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Jovanotti, alias Lorenzo Cherubini, non è solo un cantautore italiano conosciuto e amato in tutto il mondo, ma un vero e proprio poeta. Un artista straordinario che ha conquistato milioni di persone e che è riuscito, con i suoi brani, a toccare l’anima di tantissimi fan. Le frasi delle canzoni di Jovanotti sono l’ideale per parlare di amicizia, amore e vita, dei capolavori da leggere, dedicare e conservare.

DiLei ha raccolto le frasi delle canzoni di Jovanotti più belle, delicate ed emozionanti per scoprire questo artista meraviglioso con una carriera decennale.

Frasi d’amore Jovanotti

Romantico, travolgente, straordinario: l’amore per Jovanotti, fra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, è tutto questo e molto di più. Un sentimento che può salvare e che è sempre intorno a noi. Capace di farci ridere, impazzire dalla gioia, sognare e di guarire qualsiasi ferita. Le frasi d’amore Jovanotti sono dei messaggi universali: citazioni e aforismi per realizzare una dedica speciale e far capire cosa proviamo alla persona che amiamo.

In questa notte fantastica, di questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. (Ti porto via con me)

Giù come a planar tra mille girasoli tra tutti quei colori verso una piccola Abbazia dove ogni giorno che vivrò ti sposerò. (Ti sposerò)

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. (A te)

L’anima è pesante da portare addosso da soli. Prendine un po’ della mia, dammene un po’ della tua. E abbracciami forte. (Le canzoni)

Sono il discjockey dei venti, so fabbricare sudore ma non son buono a remixare l’amore. (Bruto)

Non mi è concesso più di delegarti i miei casini mi butto dentro vada come vada siamo come il sole a mezzogiorno baby. (Mezzogiorno)

Due sguardi in un momento sovrappongono un destino, palazzi, asfalto e smog si trasformano in giardino, persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello.. (Serenata rap)

È per te il profumo delle stelle, è per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le otto di mattina. È per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti. È per te ogni cosa che c’è. (Per te)

Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più il bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio in divenire. (La notte dei desideri)

Nella vita mia niente mi appartiene tranne quegli istanti in cui insieme noi siamo stati bene. (Un’illusione)

Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. (Tutto l’amore che ho)

Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. (Ti porto via con me)

Ma quando un giorno sarai lontana e vedrai il cielo quando si colora, pensami almeno per un momento, pensami almeno per mezz’ora. (Quando sarai lontana)

Che è successo non lo so che mi hai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mi hai fatto non lo so, so soltanto che se non ci sei io morirò d’amore! (Morirò d’amore)

Gli occhi non sanno vedere quello che il cuore vede. La mente non può sapere quello che il cuore sa. L’orecchio non può sentire quello che il cuore sente. Le mani non sanno dare quello che il cuore da. (Temporale)

Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca. Per scriverci “Ti amo”, punto. (Punto)

Sai che fedele io non lo sono a niente io non lo sono con me io non lo sono con te neanche con Dio nemmeno con la gente. (Per me)

Bella come una mattina d’acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino calda, come il pane ombra sotto un pino, mentre t’allontani stai con me forever. (Bella)

Io sono una valigia e giro di stazione in stazione in molti mi trasportano, ma solo tu hai la combinazione. (La valigia)

Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano. Una stella che esplode ai confini del cielo. (Baciami ancora)

Sei luce di stella, permetti la vita. Qui nel mio pianeta tutto parla di te. Il sangue che brilla, la mia clorofilla. Che scorre nel legno di mille chitarre. (Ragazza magica)

Cosa s’impara dal dolore non so, ma credo ancora che tutto un senso ha. (Ora)

Hanno scoperto una casa dell’antichità. Due scheletri abbracciati qualche osso poco o niente. Ma il loro bacio va avanti per l’eternità. (Temporale)

Non mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. Passeranno gli anni, cambierò colore, ma io sono sicuro che saremo ancora noi due. (Ti sposerò)

Considerando che l’amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po’. (Tutto l’amore che ho)

Siamo stati sulla luna a mezzogiorno. Andata solo andata senza mai un ritorno. E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo. Ci siamo attraversati fino nel profondo. Me c’è ancora qualcosa che non so di te al centro del tuo cuore che c’è? (Come musica)

Io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta. Di ogni viaggio lontano da te sei la meta. Io re magio – Tu stella cometa, io re magio – tu stella cometa! (Stella cometa)

Se non ti conoscessi. E a un certo punto. Mentre distrattamente guardo avanti. Così come si fa. Sovrappensiero. E tu passassi ora come se. Io per la prima volta mi sentirei così come mi sento, ancora un’altra volta nuovamente, starei proprio così come sto adesso, innamorato. (Innamorato)

Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell’amore si muove nei jeans. (Mi fido di te)

So che è successo già. Che altri già si amarono, non è una novità. Ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai. (Come musica)

Canto l’altissimo immenso amore perché l’amore è una cosa eccezionale, senza l’amore non c’è niente da fare, auguro a tutti di poterlo provare. (Canzone d’amore esagerata)

Frasi Jovanotti sulla vita

Entusiasta e sempre pronto ad affrontare tutto con il sorriso: Jovanotti ci svela il lato positivo dell’esistenza. Le sue frasi sulla vita sono un concentrato d’ottimismo e il manifesto di una visione eccezionale del mondo. Le cose brutte esistono – ci spiega il cantante -, ma è importante celebrare sempre la straordinarietà della vita e la sua bellezza.

Mi sono innamorato della vita guardandola attraverso gli occhi dell’amore mio; così rotonda e così misteriosa, leggera, profonda, bellissima e paurosa, per niente pittoresca ne rassicurante, 1 per l’orecchio 2 per il cantante. Io sono una foglia attaccata a un ramo prima di cadere ti dirò ti amo. (Date al diavolo un bimbo per cena)

L’intelligenza è nel corpo, il sapere nel cuore. Se pensi sempre ad un muro, un muro troverai. (Temporale)

Lo sai che proprio adesso un uomo sta morendo, lo sai che proprio adesso un bimbo sta nascendo, lo sai che proprio adesso noi stiamo vivendo e proprio ora qualche cosa ci stiamo scambiando? (Falla girare)

Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise né tanto meno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedire massacri, non credo ai fraterni abbracci che si confondon con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. (Penso positivo)

Le cose che ti succedono direttamente cambiano la vita. Dopo vedi diverso. (Gratitude)

Come nei sabati sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia. Come in un sabato sera italiano, che sembra tutto perduto poi ci rialziamo. (Sabato)

Non si può scegliere un sogno non si può scegliere, quando ti arriva ti arriva non c’è niente da fare. (Temporale)

Teoricamente il mondo è più leggero di una piuma. Nessun filo spinato potrà rallentare il vento. (Mezzogiorno)

La storia ci insegna che non c’è fine all’orrore. La vita ci insegna che vale solo l’amore. (Salvami)

Ma che bella sensazione mi da allentare la mia rigidità, essere un essere umano soltanto nel riso nel pianto e negli sbagli miei. (Un uomo)

La notte è più bello, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. (Gente della notte)

Ma i miei difetti sono tutti intatti. E ogni cicatrice è un autografo di Dio. (Mezzogiorno)

È naturale preferire le belle bugie, alla durezza di ghiaccio di certe verità. (Temporale)

Ho visto cose riservate ai sognatori ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo ed ho commesso tutti gli atti miei più puri. (Tutto l’amore che ho)

Siamo noi in altre vite in altre latitudini, in altre compagnie in altre solitudini, siamo sempre inesorabilmente noi, uniti nell’abbraccio di una stella, divisi dentro al muro di una cella. (Noi)

La terra vista dallo spazio è una palla azzurra e silenziosa, ma se ci vivi ti rendi conto che è tutta un’altra cosa! (Safari)

Non rivendico nessuna appartenenza, tranne quella al mondo degli esseri viventi col diritto di affondare le radici, sogno un universo dove ogni differenza sia la base per poter essere amici. (L’albero)

Mi hanno organizzato l’esistenza da quando mamma era in gravidanza: la pappa, la scuola, la cacca, la suora, il mare, il ruttino, gli esami, il casino, i desideri, i bisogni, la libertà, i sogni… ed ogni estate un nuovo passo di danza. Vivo come in una gravidanza infinita, come se fossi un feto per tutta la vita. (Buon sangue)

E c’è una terra di mezzo tra il torto e la ragione, la maggior parte del mondo la puoi trovare là. (Temporale)

Frasi Jovanotti sull’amicizia

L’amicizia è per Jovanotti qualcosa di fondamentale nella vita. Una forza motrice, proprio come l’amore e – ovviamente – la sua amata musica. Le frasi di Jovanotti sull’amicizia sono emozioni allo stato puro, da regalare e da dedicare a chi è da sempre nella nostra esistenza o ci è appena entrato.

Non rivendico nessuna appartenenza, tranne quella al mondo degli esseri viventi col diritto di affondare le radici, sogno un universo dove ogni differenza sia la base per poter essere amici. (L’albero)

Io lo so che non sono solo anche quando sono solo; io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. (Fango)

Ti vorrò bene per sempre e sempre sono minuti. (La bella vita)

Siamo noi in altre vite in altre latitudini, in altre compagnie in altre solitudini, siamo sempre inesorabilmente noi, uniti nell’abbraccio di una stella, divisi dentro al muro di una cella. (Noi)

La bella vita quella che auguro ai miei amici, a chi si perde tra mille incroci. (La bella vita)

Frasi Jovanotti per tatuaggi

Tatuarsi una frase di Jovanotti sulla pelle è sempre una buona idea. Le canzoni di questo artista infatti contengono tantissime citazioni e aforismi per tatuaggi che raccontano piccole e grandi verità. Parole che lasciano il segno e che sono diventate universali.

Non lasciare la tua bocca senza baci, stasera. (Il mondo è tuo, stasera)

La vita comoda non fa per noi. (Oh, vita!)

Ma di aver ragione non mi frega niente, voglio avere torto mentre tu mi baci. (Chiaro di luna)

A te che sei, semplicemente, sei sostanza dei giorni miei. (A te)

Io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due punti ma visti da lontano. (Il più grande spettacolo dopo il big bang)

Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria. (Le tasche piene di sassi)

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti. E gli occhi pieni di te. (Le tasche piene di sassi)

A tutti i prepotenti dirò forte, con me voi non l’avrete vinta mai. (Gratitude)

E sogno dopo sogno sono sveglio finalmente per fare i conti con le tue promesse. (Mezzogiorno)

Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità che hai di rasserenare. (Chiaro di luna)

E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni, sogni, sogni. (Il mio nome è mai più)

Il destino è una grande figata, le cose vanno male per poi andare meglio ancora. (Gratitude)

Si nasce senza esperienza, si muore senza assuefazione. (Buon sangue)

L’unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. (Fango)