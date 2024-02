Fonte: Getty Images Ghali canzoni: le frasi più famose e significative

Ghali, classe 1993, è un noto rapper italiano nato a Milano, dove ha sempre vissuto. I suoi genitori sono tunisini e il giovane ha trascorso gran parte della sua infanzia in un quartiere della periferia del capoluogo lombardo – come spesso racconta – a Baggio.

Il padre è stato arrestato quando Ghali era solo un bambino, il noto cantante è quindi cresciuto solo con la madre. L’ambiente in cui è stato costretto “a farsi le ossa” è intriso di criminalità e degrado, ha passato infanzia e adolescenza nella difficoltà, tanto che viene arrestato quando è ancora minorenne al carcere minorile Beccaria di Milano, dove sconta la sua pena.

La grande passione per la musica sembra averlo salvato. Inizialmente si firma con lo pseudonimo Fobia e si avvicina al genere hip hop, che tanto ama. Poi diventa Ghali Foh (il suo vero nome è Ghali Amdouni). Insieme al rapper Er Nyah (oggi Ernia), al produttore Fonzie (oggi Fawzie) e alla cantante Maite fonda nel 2011 (a soli 18 anni) i Troupe D’Elite, ma basta poco per essere contattato da uno dei più grandi cantanti rap italiani (sempre nel 2011): stiamo parlando di Guè Pequeno, che lo chiama e gli propone un contratto nella sua etichetta Tanta Roba.

Accompagna poi in tour un altro rapper famosissimo, Fedez, e anche questa esperienza aiuta Ghali a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Nel 2012 pubblica con il gruppo l’EP omonimo, ma la critica è spietata e lo “massacra”. Ghali l’anno dopo pubblica il mixtape Leader, collaborando con Sfera Ebbasta, Maruego e altri artisti. Nel 2014 i Troupe D’Elite sciolgono il contratto con la Tanta Roba e pubblicano il loro primo album come artisti indipendenti, Il mio giorno preferito.

Ghali pubblica dal 2014 al 2016 diversi singoli accompagnati da videoclip sul suo canale YouTube, diventa pian piano popolare e dal 2015 è ufficialmente Ghali, così come lo conosciamo oggi. Nel 2016 fonda la Sto Records, sua etichetta discografica personale. Partecipa a Sanremo 2024 con il suo brano Casa mia. Vediamo le frasi più belle di Ghali scelte da DiLei per fan, appassionati e non.

Frasi e versi celebri di Ghali

Come abbiamo detto il cantante rapper Ghali che quest’anno parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Casa mia è nato nel capoluogo lombardo da entrambi genitori tunisini, ma è stata la sua mamma a crescerlo, visto che il padre ha problemi con la legge quando il noto rapper è solo un bambino, e viene infatti arrestato. Di sua madre il cantante rap/trap dichiara: “Ha fatto di tutto per me, se non ci fosse stata non sarei nulla”.

Un ragazzo semplice, che ha fatto della passione per la musica non solo la sua valvola di sfogo e salvezza, ma anche il suo lavoro. Ha dichiarato di essere contento e di sentire di aver compiuto la sua missione quando vede un bambino felice di ascoltare la sua musica.

Il successo è una cosa che Ghali dichiara di aver sempre voluto con tutto se stesso, ma che per questo motivo gli ha sempre fatto molta paura. Si sente orgoglioso di chi è oggi, di essere passato da quello che buttavano fuori dai locali a quello che i locali (magari proprio gli stessi) pagano per fare una serata. Come può cambiare la vita di una persona: il rapper è partito dalla periferia di Milano, nel quartiere di Baggio intriso di criminalità e nel carcere minorile, ed è arrivato al palco, esibendosi in tutta Italia.

Il suo linguaggio è la musica, fatica a esprimersi al meglio durante le interviste, ma riesce a farlo benissimo con le sue canzoni, così chiare e schiette. Forse non sembra, ma l’aspetto inganna: Ghali è un tipo tranquillo e si definisce anche timido. La fame e la sete di successo, insieme all’umiltà, sono quegli aspetti che lo hanno sempre contraddistinto e che continuano a portarlo a cercare di migliorare costantemente, a non sentirsi mai “arrivato”. Parla di guerra, di razzismo, cerca di sdrammatizzare, di raccontarle cercando il modo più leggero per farlo.

“L’amicizia cambia radicalmente con il successo, ti accorgi di chi è veramente lì per te o chi vuole solo avere qualcosa in cambio”, queste le sue parole durante un’intervista. Racconta di aver scoperto il suo talento un po’ per caso, una dote innata che arriva da un momento di grande sofferenza e frustrazione. La prima volta che ha iniziato a scrivere quello che poteva essere il testo di una canzone era adolescente e lo aveva fatto sfogandosi e raccontando quello che gli era successo, come per esorcizzarlo, dopo che era tornato arrabbiato da scuola perché era stato bullizzato.

Nel 2020 è stato a Sanremo, dove tornerà anche quest’anno. All’epoca – come la maggior parte di voi ricorderà – si presentò imitando una mega caduta dalle scale, che pareva vera. In quell’occasione dichiarò: “La caduta che ho simulato a Sanremo rappresenta la caduta che tutti noi almeno una volta nella vita proviamo, chiunque tu sia, qualunque cosa faccia”.

Ghali inizia a scrivere e volersi bene, vive la scrittura e la sua musica come una sorta di terapia, decidendo di “curarsi” ogni giorno. “Se non mi volessi bene farei qualcos’altro, avrei seguito una strada più facile, avrei usato come giustificazione il mio passato per poter prendere scelte sbagliate. Proprio perché mi voglio bene ho deciso di fare altro, sarei potuto finire molto male”. Vediamo alcune delle frasi di Ghali più famose, citazioni dalle canzoni:

Figlio di una bidella, con papà in una cella. (Ninna Nanna)

Madre Teresa de Calcutta, giuro che non è mea culpa. (Pizza Kebab)

Io non vado a dormire prima delle tre, poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov’è. (Happy Days)

Il mio non è rap, è un raptus. (Ninna Nanna)

È la via di Carlito, ma con un lieto fine, come andare in paradiso, ma senza morire. (Habibi)

I miei sogni sono lì corro a prenderli, non morirò sul set come Brandon Lee. Il mio cuore non brucia mai come i jeans, scappo dai rossi gialli come Kill Bill. (Happy Days)

Il successo è come una Ferrari bisogna mantenere il turbo. (Ricchi Dentro)

I miei fratelli fumano come se fosse sport, a te non ti vediamo perché c’è troppo smog. Guarda che noi non ti odiamo, siamo peace and love. (Happy Days)

Oh eh oh, quando mi dicon: “Vai a casa!” Oh eh oh, rispondo: “Sono già qua!”. (Cara Italia)

Colpi di tosse, alfabeto Morse. (Pizza Kebab)

Mamma, dai, sincera ti aspettavi tutto questo? Eravam già ricchi dentro, mio dio che bello dirti “Te l’avevo detto”. (Ricchi Dentro)

Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuorilegge, fuori dal gregge, che scrive: “Scemo chi legge”. (Cara Italia)

Sto perdendo la rotta e in più ho la bussola rotta, ma grazie a Dio c’ho una casa e un amico che mi ci porta. (Ninna Nanna)

Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra, il cesso è qui a sinistra, il bagno è in fondo a destra. (Cara Italia)

Sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro una villa alla mamma. (Ninna Nanna)

Anche quest’anno voto “boh” (voto “boh”) ai miei figli cosa dirò? (cosa dirò? Boh). Dimmi qualcosa che non so (che non so, boh) tuo figlio è in un reality show (oh, o no?). (Ricchi dentro)

Il fine giustifica i mezzi, c’ho stile anche sui mezzi. Ragazzi a pezzi, tutti a pezzi, torniamo a casa in carro attrezzi. (Ninna Nanna)

A Baggio quando piove, piove un botto, esco con lei, metto il pigiama sotto, ma non perché ci devo andare a letto, è che quando sto giù un botto non basta il giubbotto. (Boogieman)

Citazioni rap Ghali

Nelle sue canzoni rap Ghali racconta anche la sua condizione, quello che era prima e che è diventato ora che ha raggiunto il successo. Non sempre è facile leggere tra le righe delle canzoni dell’artista e riuscire a capire nel profondo il significato e i messaggi che vuole tramandare ai giovani e ai meno giovani che lo ascoltano. In ogni caso, come una delle sue canzoni stesse cita, vuole esortare chiunque abbia a che fare con lui a lasciarlo sempre in “good times” e a non rovinargli la bella atmosfera in cui sta vivendo, che forse ancora anche a lui – dopo le difficoltà che ha vissuto – sembra incredibile.

È con Ninna Nanna, uno dei testi di maggiore successo del rapper e trapper milanese, forse uno dei più completi e trasparenti, che Ghali decide di raccontarsi e mettersi a nudo. Parla di sé, della sua storia, realizza quello che potremmo quasi definire un inno alla sua vita, la vita di colui che ce l’ha fatta davvero, perché ci ha sempre creduto. Il cantante rap non rinnega le sue origini umili, ma è soddisfatto di essere riuscito a raggiungere i suoi sogni e i suoi obbiettivi.

Ghali ha un gran carisma e un fascino unico, è uno dei trapper e rapper “pop” della scena italiana odierna che fa più parlare di sé. I suoi testi sono amati e apprezzati dai giovani di tutte le età, e anche dai meno giovani. Musiche orecchiabili, testi piacevoli e carismatici. È sempre in grado di catturare l’attenzione degli ascoltatori. Spesso le sue parole sono volutamente ironiche e ambigue, Ghali non chiarisce sempre le sue intenzioni nei testi che scrive e poi canta, è proprio per questo (e non solo) che viene apprezzato e che risulta così originale. Vediamo alcune delle frasi di Ghali più note e che raccontano di sé e della vita:

Io sono causa di quello che sono e non chiedo perdono. (Non lo so)

Ho un nemico immaginario perché il vero non è in grado. (Vai tra)

Ho vinto da solo, ho perso da solo. Ho spinto da solo, ho chiesto a me solo. Tutto da solo, ho creato da solo, ho distrutto da solo. (Non lo so)

Hai mai visto uno schiavo diventare re? Dormire in strada e svegliarsi in un king size bed. (Boogie Nights con Rkomi)

Oggi brilli come luce, ormai le ferite son chiuse, so che questo mondo t’illude, l’amore fa montagne russe. (Lacrime)

Quanto è brutto avere tutto, nei tuoi occhi zero fame. Estinguo rapper come il mutuo, distinguo un frate’ da un infame. (Peace and Love, con Charlie Charles e Sfera Ebbasta)

Qua la gente parla, la gente parla, c’è chi poteva valerne la pena, ma ha scelto di farla. (Voci)

Chi infama e non parla quando lo vedi, chi ti dice “in bocca al lupo” e spera che crepi. (Wily Wily)

Se vuoi seguire il cuore fai la cosa sbagliata, il mio consiglio è prendi tutto e scappa dai radar. (Non lo so)

Mi odio e mi amo, come Milano, come fai te. (Come Milano)

Per chi è cresciuto veloce tra autobus e metro, per chi fa un passo avanti e due indietro, chi come me al sedile posteriore pensa al futuro anteriore guardando oltre il vetro. (Come Milano)

Frasi Ghali su amore e amicizia

Ghali deve il suo grande successo a ogni sua dote e caratteristica che sinora abbiamo descritto, oltre alla grande capacità che ha avuto di collocarsi con bravura e intelligenza nei circuiti di distribuzione più moderni e seguiti. Il suo esordio è stato, come abbiamo ricordato in apertura, proprio su YouTube, una delle piattaforme più note e seguite, grazie alla quale il giovane artista è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico. Ghali ha pubblicato anche molti brani come singoli stand-alone, come Cara Italia, che è una delle sue canzoni di maggiore successo.

Il talentuoso Ghali è diventato famoso grazie a brani che conosciamo molto bene, come Ninna Nanna e Pizza Kebab, anche se la sua gavetta è stata in realtà lunga – nonostante la giovane età – visto che è entrato a far parte della scena hip hop e rap da giovanissimo, stupendo il pubblico. Dotato di grandissimo senso artistico e di enorme versatilità, ha saputo farsi largo fin da subito tra i più noti e amati rapper italiani e moltissime delle sue canzoni – negli anni – sono diventate dei veri e propri tormentoni conosciuti da chiunque.

Tra i tanti brani ricordiamo anche I love you, in cui Ghali sembra parlare a un amico. Come al solito tocca argomenti delicati e a tratti toccanti, quali le esperienze difficili di vita condivise, la solidarietà tra amici considerati come fratelli, ma sempre riuscendo a mantenere un sound e un tono leggeri e piacevoli.

Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”? Voglio stare in good times. (Good Times)

Il mio primo bacio nel 2006, le ho detto, “Ti amo” Mi ha risposto, “Ok” (hey). Mi hanno scritto sullo zaino nuovo “Ghali gay”, tu facevi tanto il bullo e ora dove sei? (Turbococco)

Piccola, sei la mia piccola, c’est ma petite. (Jennifer)