Auguri a Carolina di Monaco, la Principessa compie 64 anni

Carolina di Monaco identica a Charlotte Casiraghi, i look che hanno fatto la storia

Carolina di Monaco è una delle principesse più amate di sempre e ha raggiunto l’importante traguardo dei 64 anni. Nata il 23 gennaio del 1957, Carolina è stata spesso definita una delle figure Reali più eleganti e sue alcune recenti apparizioni ne hanno confermato la forte personalità e appunto, l’eleganza.

A novembre del 2020 ha avuto il coraggio di mostrarsi per la prima volta in pubblico con i capelli bianchi alla Festa Nazionale del Principato di Monaco, attirando su di sé l’attenzione dei media e lanciando un forte messaggio di accettazione: si può essere belle nonostante il tempo che passa, senza dover per forza combattere contro l’età attraverso rimedi estetici.

Figlia dell’intramontabile Grace Kelly e sorella di Stephanie e Alberto, Carolina è la primogenita della sua famiglia e terza in linea di successione al trono del Principato. La sua vita è stata segnata, oltre che dalle sue nobili radici, dal grande dolore per la perdita del marito Stefano Casiraghi, scomparso a causa di un tragico incidente in mare avvenuto nel 1990.

Laureata in filosofia alla Sorbona, Carolina di Monaco è mamma di Alexandra di Hannover, Pierre, Andrea e Charlotte Casiraghi. Quest’ultima, bellissima come la mamma, è il nuovo volto Chanel per il 2021. L’eleganza sembra proprio un affare della Famiglia Reale di Monaco. Dal 1999 Carolina è sposata con Ernesto Augusto di Hannover.

Il suo stile ha spesso dettato legge e alcuni degli abiti da lei indossati sono immortalati in alcune splendide foto di repertorio scattate durante alcuni eventi mondani molto blasonati. Nonostante Carolina non sembri consapevole del fascino ereditato da mamma Grace, è stata la stessa figlia Charlotte in una recente intervista a Madame Figaro ad aver confessato di vedere tanto del fascino della nonna proprio in Carolina di Monaco.

A 64 anni, Carolina sembra apparire sempre più sicura di sé e consapevole degli anni che passano. Sulla sua stessa scia c’è la sorella Stephanie, che di recente ha deciso di apparire anche lei al naturale e senza trucco. Tanti auguri allora all’eterna principessa Carolina, che siamo sicuri sarà ancora in grado di stupirci con i suoi look impeccabili e di tendenza.