Le donne del Principato: Carolina di Monaco e le figlie

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover

La primogenita di Ranieri III e dell’indimenticabile Grace Kelly ha avuto quattro figli: tre con il secondo marito Stefano Casiraghi e la quarta con il Principe Ernst di Hannover. Charlotte è la secondogenita ed è nata nel 1986, mentre Alexandra è la quartogenita ed è nata nel 1999. Due età con consapevolezze differenti nelle quali è diventata mamma, ma Carolina è sempre stata una costante nella vita delle figlie, molto presente e attenta.

Un punto di riferimento non solo per i figli ma anche per il Principato, tanto che negli ultimi anni si è consolidata la sua figura nella vita pubblica monegasca e all’interno della famiglia Grimaldi, soprattutto nel periodo in cui Charlene si è dovuta mettere un po’ in secondo piano, ufficialmente a causa della salute precaria.

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi

In un’intervista per il numero di dicembre 2022 – gennaio 2023 di Town & Country, Charlotte Casiraghi ha raccontato di come il fatto di essere diventata mamma le abbia dato una nuova prospettiva sul suo rapporto con la propria madre, la Principessa Carolina: “Sento che si può essere più vicine”, ha detto Charlotte, “Abbiamo più empatia e capiamo più cose, perché è una trasmissione del legame materno”. La nipote del Principe Alberto II ha osservato che “Molte donne sentono questo potere, quello di dare la vita, e non è qualcosa che si deve alla propria madre. Quindi ovviamente questo cambia le cose… Perché il rapporto madre-figlia è molto complesso”.

Riguardo poi al fatto di essere a sua volta mamma ha affermato che “È molto difficile da riassumere. Penso che ogni giorno abbia momenti difficili e momenti fantastici”. Charlotte è madre dei figli Raphaël di dieci anni, e Balthazar di cinque. Come per la madre Carolina, anche Charlotte ha avuto i due figli da due padri diversi: il più piccolo con il marito Dimitri Rassam e il più grande con l’ex Gad Elmaleh.

Fonte: Getty Images

Charlotte che non ama parlare del suo rapporto “molto privato” con la madre, ha aggiunto durante l’intervista: “Cerco di non parlare del mio rapporto con mia mamma e non voglio raccontare tutto quello che sta succedendo tra di noi. Ma è sempre ambivalente. Ho la sensazione che quando si hanno i propri figli, si fa ancora fatica ad avere il proprio spazio“.

Le parole di Charlotte fanno dedurre che il rapporto con Carolina sia un po’ altalenante e non sempre facile, anche se negli eventi degli ultimi anni, quando sono insieme traspare una grande complicità tra le due donne. Madre e figlia sembrano molto in sintonia negli scatti in pubblico, la maternità di Charlotte come afferma nell’intervista, le ha avvicinate nonostante le difficoltà.

Carolina di Monaco, le figlie e la moda

Dal punto di vista dello stile, Charlotte è la figlia più vicina alla madre, entrambe vestono da sempre quasi esclusivamente Chanel, mentre Alexandra ama sperimentare e mixare capi di haute couture con abiti di marchi high street.

Essendo stata per molti anni vicina allo stilista Karl Lagerfeld, le collaborazioni della Principessa Carolina con “il Kaiser” l’hanno resa quasi una musa di Chanel e Charlotte ha scelto il brand francese anche per il suo secondo abito da sposa.

Fonte: Getty Images

Nel 2020 Alexandra, insieme alla mamma, ha partecipato alla sfilata parigina della Maison ed è stato l’inizio di un grande amore: molto spesso viene fotografata nelle prime file pronta ad assistere alle sfilate più importanti della fashion week parigina.

Le sorelle si sono anche scambiate più volte gli abiti o meglio Charlotte ha prestato alcuni capi alla sorella minore, come ad esempio nel caso di un abito color ottanio di Alberta Ferretti: Charlotte lo aveva messo alla festa di insediamento alla guida di Monaco di suo zio Alberto, nel luglio 2005, mentre Alexandra lo ha indossato più recentemente, nel 2019, in occasione della sfilata di Alberta Ferretti nel Principato.

Fonte: Getty images

Sia Charlotte, sia Alexandra hanno sempre avuto la fortuna di poter attingere al prezioso ed elegante guardaroba della madre Carolina e sono state viste spesso indossare i suoi capi rivisitandoli in chiave moderna.

Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover

In una rara intervista, la prima, fatta nel 2020, la Principessa Alexandra ha parlato con la testata spagnola Telva della sua abitudine di prendere in prestito i vestiti dall’armadio di sua madre: “Devo ammettere che prendo molte cose dal guardaroba di mia madre. Non so se lei ne sia felice quanto me. Le mie cognate, le mie sorelle e mia mamma hanno tutte uno stile incredibile e amano vestirsi bene, quindi non sono mai a corto di ispirazione”.

Fonte: Getty Images

Nella stessa intervista la Principessa di Hannover ha poi dichiarato di non chiedere sempre il permesso alla madre: “Ultimamente ho preso l’abitudine, quindi si sta abituando anche lei e lo trova persino divertente. Ora che siamo tutti consapevoli che dobbiamo cambiare il nostro modo di fare acquisti, investendo meno e meglio, credo che prendere le cose dal guardaroba di mia madre sia più sostenibile”. La moda è sicuramente un punto di unione forte tra le tre donne di casa Grimaldi.

L’icona di stile di Monaco: Grace Kelly

L’icona di stile mondiale alla quale possono ispirarsi tutte e tre è senza ombra di dubbio Grace Kelly, madre di Carolina e nonna di Charlotte e Alexandra. Durante un’intervista al magazine francese Madame Figaro, Carolina e Charlotte hanno parlato dell’eredità di Grace.

Fonte: Getty Images

Per personalità e stile Charlotte ha dichiarato che rivede molti tratti di Grace Kelly nella madre. Nonostante non abbia mai conosciuto la sua famosa nonna, ha affermato di aver notato delle somiglianze nei modi di fare delle due donne quando ha visto alcune riprese dei film girati a Hollywood dall’attrice americana: “Vedo molto di tua madre in te”, ha detto Charlotte alla madre.

“Il rapporto tra una madre e una figlia è una cosa complessa, la madre occupa un posto onnipotente, anche quando è amorevole e tenera… Non si tratta di paragoni, ma di specchi. Quando guardo i film di mia nonna, vedo in lei la tua grazia, la tua esigenza, la tua disciplina e anche il tuo mistero“. Anche in questo caso Charlotte ha sottolineato la complessità del rapporto madre-figlia.

Fonte: Getty Images

Essendo la più piccola, Alexandra ha un rapporto diverso con la madre che dal canto suo sembra proteggere molto la piccola di casa. Un insegnamento comune alle figlie, impartito da Carolina, è quello di tutelare la privacy e vivere nella discrezione per quanto possibile. Soprattutto l’ultimogenita sembra apprezzare e seguire il consiglio della madre che, dopo la tragica morte del secondo marito, ha cercato di condurre una vita più riservata anche per tutelare i figli.

La vita di Carolina è stata intensa e nel corso del tempo ha subìto due lutti improvvisi – oltre al marito ha perso tragicamente anche la madre – che hanno segnato la bellissima principessa, ma l’amore per i figli e oggi anche per i nipoti le hanno dato la forza di andare avanti.