Elisabetta e Filippo, 73 anni di matrimonio: il regalo più bello di Kate Middleton e figli

editato in: da

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo, oltre 70 anni di matrimonio

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano il 73esimo anniversario di matrimonio. Si sono sposati il 20 novembre 1947. Per festeggiare le loro nozze da record, la Sovrana e il Principe consorte hanno condiviso una tenera foto che li mostra sorridenti mentre guardano un bigliettino realizzato dai pronipoti, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton e William dunque sono riusciti a strappare un sorriso alla coppia che ha vissuto gli ultimi mesi in isolamento. Il primo lockdown lo hanno trascorso al Castello di Windsor, dove sono tornati dopo una breve pausa londinese in cui Elisabetta, 94 anni, ha preso parte ad alcuni eventi istituzionali, tra cui uno con William e l’altro al cenotafio per il Remembrance Day.

Elisabetta e Filippo sono quindi tornati a Windsor e proprio nel Castello è stata scattata la foto per celebrare i loro 73 anni di matrimonio. La Sovrana e il Principe sono seduti su un divano nella Oak Room e stanno sfogliando i tanti biglietti d’auguri, ma uno forse è più gradito degli altri, quello dei nipotini, figli di William e Kate. George, Charlotte e Louis hanno impiegato diverse ore per disegnare e colorare il graditissimo regalo ai bis-nonni. La foto è stata condivisa sulle pagine social dei membri della Famiglia Reale.

I piccoli Cambridge sono sempre più coinvolti nella vita della Monarchia, malgrado la loro tenera età e anche la scelta di far comparire il loro biglietto in una foto ufficiale è stata studiata per dare il senso dell’unità della Famiglia Reale e di continuità tra le generazioni, dopo che si sono diffuse voci che la Regina vorrebbe abdicare e addirittura si parlava di una rinuncia al trono di Carlo a favore di William. Rumors smentiti dalla comunicazione ufficiale dei preparati per il Giubileo di diamante.

Dunque, George, Charlotte e Louis sarebbero i bis-nipoti preferiti di Sua Maestà? A dir la verità, Elisabetta e Filippo pare che soffrano molto il fatto di poter incontrare Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle, che ormai vive a migliaia di chilometri di distanza e poche saranno le probabilità che torni presto a Londra.

I Sussex però sembra siano in contatto con la Regina Elisabetta e la chiamino spesso. Proprio in queste occasioni le mostrano in video Archie, così ha la possibilità di seguire la sua crescita, anche se a distanza.

Filippo ed Elisabetta si incontrarono la prima volta nel 1934. Si fidanzarono ufficialmente il 9 luglio 1947 per convolare a nozze il 20 novembre dello stesso anno nella abbazia di Westminster. La coppia ha avuto 4 figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Tre anni fa festeggiarono le nozze di platino con un party al Castello di Windsor dove oltre alla famiglia furono invitati un centinaio di ospiti.