La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 70 anni di matrimonio

Nozze di ferro per la Regina Elisabetta e il Principe Filippo che nel 2017 hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio. Ultranovantenni entrambi, si sono sposati il 20 novembre 1947. Il loro è un matrimonio da record, nessuna coppia reale prima di loro è riuscita a festeggiare così tanti anni di vita insieme. E anche per le coppie normali è un traguardo difficile da raggiungere. La loro unione certo non è stata priva di momenti difficili. Il Principe ha avuto diverse amanti e certo per lui non è stato sempre facile essere semplicemente "il principe consorte" che ha dovuto rinunciare a dare il proprio cognome al primogenito (questione in seguito risolta col doppio cognome). Ma anche la Regina ha avuto qualche soddisfazione extraconiugale. Comunque, per i 70 anni del loro matrimonio la augusta coppia si è fatta ritrarre in alcuni scatti ufficiali che dimostrano l'affetto e l'amore che dopo tanto tempo provano ancora l'uno per l'altra. Messaggi di auguri sono arrivati da tutto il mondo, teste coronate comprese. E i nipoti William e Harry, con l'aggiunta di Kate Middleton, hanno espresso le loro felicitazioni per i nonni anche con un messaggio ufficiale via Twitter (i Windsor ormai sono una famiglia social, al passo coi tempi). La Regina e il principe consorte hanno deciso di non festeggiare pubblicamente, preferendo quanto più possibile stare lontano dai riflettori. Ma un anniversario così importante non poteva passare inosservato. E così hanno invitato figli, nipoti e i parenti più stretti a un party privato al castello di Windsor