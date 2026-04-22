Principe Harry, il gesto segreto per il centenario della Regina Elisabetta

IPA Il Principe Harry omaggia la Regina Elisabetta per il centenario

La Regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni, martedì 21 aprile. E, mentre Londra si è vestita a festa con parate ufficiali e l’inaugurazione di giardini commemorativi, il Principe Harry ha onorato la nonna lontano dai riflettori e dal protocollo rigido di Buckingham Palace. Nonostante la distanza geografica (e non solo), Harry ha reso alla Regina un omaggio silenzioso e profondamente personale, dimostrando che quel legame con “Lilibet” non si è mai davvero spezzato.

L’omaggio segreto di Harry per la nonna

Mentre Re Carlo e il Principe William guidavano le celebrazioni ufficiali per il centenario della Regina Elisabetta a Londra, Harry ha agito nell’ombra. Secondo quanto rivelato in esclusiva da People, il Principe avrebbe fatto recapitare una corona di fiori presso la King George VI Memorial Chapel, a Windsor, il luogo dove la Regina riposa accanto al suo amato Filippo.

Non è stata una scelta casuale. Windsor è un luogo del cuore per Harry, quello dove si è sposato con Meghan Markle e ha dato l’ultimo addio alla Sovrana nel 2022. Un ritorno alle radici, alla sua infanzia e ai momenti più significativi della sua vita adulta e un tributo floreale, inviato in modo discreto, che ha rappresentato il suo modo di essere presente in un momento in cui l’assenza fisica pesa più che mai.

Le ultime parole per la Regina

Inevitabilmente tornano alla mente le parole che Harry aveva scritto di suo pugno dopo la morte della Regina Elisabetta, esprimendo gratitudine infinita per quelli che ha definito i loro primi incontri, ripercorrendo una cronologia di affetti che parte dai ricordi d’infanzia più teneri fino al primo, emozionante momento in cui lei ha incontrato la sua “adorata moglie” Meghan Markle.

“Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel piangere la sua perdita, ci viene ricordato quanto sia stata una guida per molti, grazie al suo impegno al servizio e al dovere – si leggeva sul sito della Archwelle Foundation -. Era ammirata e rispettata in tutto il mondo. La sua incrollabile grazia e dignità sono rimaste immutate per tutta la vita e ora rappresentano la sua eredità eterna. Facciamo nostre le parole che pronunciò dopo la scomparsa di suo marito, il Principe Filippo, parole che possono essere di conforto a tutti noi ora: ‘La vita, naturalmente, è fatta di addii definitivi così come di primi incontri'”.

E ancora: “Nonna, sebbene questo addio definitivo ci addolori profondamente, ti sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri: dai miei primi ricordi d’infanzia con te, al primo incontro in cui sei diventata il mio Comandante in Capo, fino al primo momento in cui hai conosciuto la mia adorata moglie e abbracciato i tuoi amati pronipoti. Conservo con affetto questi momenti condivisi con te e i tanti altri momenti speciali che ci sono stati nel mezzo. Ci manchi già moltissimo, non solo a noi, ma al mondo intero. E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di Re Carlo III”.