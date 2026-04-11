Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Re Carlo festeggerà il centesimo compleanno di sua madre, la Regina Elisabetta II

La Famiglia Reale britannica si sta preparando per commemorare al meglio il centenario della nascita della defunta Regina Elisabetta. Un impatto gigantesco, il suo, per pensare di non renderle degnamente omaggio. Il 10 aprile, Buckingham Palace ha confermato che Re Carlo, la Regina Camilla e altri membri parteciperanno a differenti eventi per il 100° compleanno, che cade il 21 aprile 2026.

Buon compleanno Regina Elisabetta

La compianta Regina è morta all’età di 96 anni. Una notifica che ha fatto il giro del mondo a settembre 2022. Longeva come poche, ha raggiunto il suo 70° anno di regno, lasciando un segno evidente sulla storia UK. È stata la sovrana britannica più longeva, ed è ancora oggi amatissima.

La Casa Reale ha confermato che i festeggiamenti avranno inizio lunedì 20 aprile. Re Carlo e la Regina Camilla visiteranno la nuova mostra del Royal Collection Trust, intitolata Queen Elizabeth II: Her Life in Style. Ciò vuol dire che si recheranno presso la King’s Gallery a Buckingham Palace.

L’esposizione è di quelle eccellenti e sarà aperta ovviamente al pubblico. Porte spalancate a partire da venerdì 10 aprile, per ripercorrere la vita della Regina e, di fatto, le fasi cruciali di buona parte della storia del Paese del secolo scorso (e non solo). Tra le varie sale sarà anche possibile scorgere elementi mai esposti pubblicamente prima d’ora.

I festeggiamenti

In occasione del cerimoniale, Carlo e Camilla, insieme con altri membri della Famiglia Reale, visiteranno il Memoriale della Regina Elisabetta presso il British Museum. Vi prenderanno parte anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer.

Ai reali sarà mostrato un modello in scala del Memoriale della Regina Elisabetta. Incontreranno poi gli artisti che producono opere per il sito. Il tutto prima che il modello e i bozzetti vengano posti al centro di un’esposizione pubblica, così da poter essere ammirati da chiunque.

Nello stesso giorno sarà aperto il Giardino della Regina Elisabetta II, presso Regent’s Park, da parte della Principessa Anna. Un luogo progettato come uno spazio tranquillo e completamente accessibile. Un luogo sicuro, di pace e riflessione, nel cuore di Londra. L’apertura al pubblico avverrà il 27 aprile.

I festeggiamenti si concluderanno con un ricevimento a Buckingham Palace, previsto per il 21 aprile. Un evento che rifletterà sulla vita e l’eredità di Elisabetta. Un toccante tributo alla sua devozione al dovere, con rappresentanti di molti delle centinaia di patrocini della defunta Regina presenti. Dal Cancer Research UK alla British Red Cross, dal Royal Kennel Club all’Army Benevolent Fund.

Sarà servita anche una torta di compleanno, con altri centenari presenti che festeggeranno il grande giorno. Atteso infine il discorso del Re, che onorerà in modo speciale la sua amatissima madre, anni dopo le sue ultime parole, in occasione della sua dipartita.