Centenario Regina Elisabetta, perché tutti parlano dell’apparizione di Lady Sarah Chatto

Al centenario di Elisabetta II la rara apparizione di Lady Sarah Chatto attira l’attenzione e si distingue per eleganza e discrezione

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Getty Images Lady Sarah Chatto

Il centenario della nascita della Regina Elisabetta è stato celebrato nel Regno Unito con una serie di eventi commemorativi che hanno riunito i membri più rappresentativi della famiglia reale, tra cerimonie ufficiali e tributi dal forte valore simbolico e personale. Tra le presenze che hanno attirato maggiore attenzione, quella di Lady Sarah Chatto, figura raramente protagonista delle occasioni pubbliche ma da sempre molto legata alla memoria della sovrana e alla storia della royal family.

Lady Sarah Chatto al centenario della Regina Elisabetta

Lady Sarah Chatto è tornata sotto i riflettori in occasione delle celebrazioni per quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della Regina Elisabetta, partecipando accanto ai principali membri della famiglia reale a uno degli appuntamenti più simbolici organizzati per commemorare la sovrana.

Figlia della Principessa Margaret e di Antony Armstrong-Jones, e da sempre figura riservata ma molto apprezzata, Lady Sarah ha preso parte insieme al cugino Re Carlo e alla Regina Camilla e al Duca e alla Duchessa di Edimburgo alla presentazione del progetto definitivo del monumento nazionale dedicato ad Elizabeth, ospitata al British Museum di Londra.

Per l’occasione, la 61enne artista e presidente della Royal Ballet School ha scelto un look dai toni vivaci, perfettamente in sintonia con la giornata primaverile: un cardigan arancione sopra ad una camicia fucsia, completato da un elegante cappotto scuro. Un outfit raffinato e al tempo stesso luminoso, che ha confermato ancora una volta il suo stile sobrio ma riconoscibile.

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Ha inoltre indossato degli orecchini a forma di stella tempestati di diamanti, appartenuti a sua madre, ricordando così quel legame prezioso tra le due sorelle, Margaret ed Elisabetta.

Il rapporto tra Charles e Sarah è da sempre particolarmente solido e affettuoso e anche in questa occasione il sovrano ha mostrato tutta la sua stima nei confronti della cugina.

Pochi giorni prima, durante la mostra dedicata agli abiti iconici della Regina Elisabetta a Buckingham Palace, Carlo l’ha accolta con grande calore. In un video diffuso su X, si vede il 76enne salutare Sarah con un bacio su entrambe le guance, visibilmente felice della sua presenza.

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Pur non essendo una working royal, Lady Sarah continua a essere considerata una figura preziosa per la monarchia britannica. La sua discrezione, il senso del dovere e la compostezza istituzionale la rendono spesso paragonata alla Principessa Anna, una delle figure più stimate della Corona.

Anche a Buckingham Palace, Lady Sarah ha confermato il suo stile impeccabile: capelli raccolti in una coda di cavallo, lunga gonna in velluto bordeaux, cappotto nero segnato in vita e un paio di scarpe basse nere a punta. Un’eleganza silenziosa, lontana dagli eccessi, che continua a renderla una delle presenze più ammirate – e forse più sottovalutate – di The Firm.

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L’importanza della presenza di Lady Sarah Chatto

L’importanza di Lady Sarah Chatto in queste commemorazioni risiede meno nel suo ruolo ufficiale e più nel suo rapporto personale con la defunta Regina. È la sua unica nipote diretta e, dopo la morte della Principessa Margaret nel 2002, ha mantenuto un legame familiare particolarmente stretto con Elisabetta.

La sua connessione con Re Carlo rafforza ulteriormente il suo ruolo di figura discreta ma influente tra i Windsor. In un contesto in cui la monarchia si è fatta più snella, le sue rare apparizioni pubbliche al fianco degli altri parenti contribuiscono a creare un senso di continuità familiare in momenti storici di grande importanza.

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La sua partecipazione non è istituzionale ma profondamente personale e riflette il ricordo e il rispetto familiare in un centenario che ha unito la cerimonia nazionale alla memoria privata della family.