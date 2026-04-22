Kate Middleton, sguardo di fuoco e gesto troppo confidenziale con William

Kate Middleton è stata protagonista del ricevimento di Buckingham Palace dove ha sfidato il protocollo con un gesto d'affetto per William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è stata protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della Regina Elisabetta, nata il 21 aprile 1926. La Principessa del Galles ha omaggiato la defunta Sovrana replicandone il look e con William è stata protagonista di un dolce siparietto, ma lo ha anche redarguito fulminandolo con lo sguardo.

Kate Middleton, il look ispirato alla Regina Elisabetta

Kate Middleton e William sono tornati al lavoro dopo un mese di vacanza, anche se si erano mostrati in pubblico accanto al Re il giorno di Pasqua.

La coppia si è presentata nuovamente al fianco di Carlo in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Elisabetta II. Per renderle omaggio, la Principessa del Galles ha preso parte al ricevimento di Buckingham Palace con un look ispirato alla defunta Sovrana, nel colore, nelle linee e nei gioielli.

Non a caso, Lady Middleton ha scelto una tonalità pastello che non le appartiene e che ha indossato raramente, ma lo ha fatto per celebrare lo stile e il gusto di Elisabetta che hanno influenzato la Gran Bretagna per quasi un secolo.

In particolare non è passata inosservata la scelta della Principessa di indossare le perle che erano appartenute alla nonna di William. Quella collana segna da sempre il legame che si era stabilito tra Kate ed Elisabetta. La Principessa ha infatti sfoggiato gli orecchini e la collana a tre fili, realizzati con perle che furono donate alla defunta Regina dall’Hakim del Bahrain, in occasione del suo matrimonio con il Principe Filippo.

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Kate Middleton al servizio di Re Carlo

Tutti i membri della Famiglia Reale si sono uniti a Re Carlo per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. Anche se ormai sono passati quattro anni dalla sua scomparsa, per i britannici lei resta “The Queen”, l’unico, autentico simbolo della Monarchia.

Al ricevimento il Re era accompagnato da tutti i membri della Famiglia Reale in servizio attivo, dal più giovane al più anziano: il Principe e la Principessa del Galles, il Duca e la Duchessa di Edimburgo, la Principessa Reale, il Duca e la Duchessa di Gloucester e persino il Duca di Kent e la Principessa Alexandra, questi ultimi due rispettivamente di 90 e 89 anni.

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Agli ospiti è stato offerto champagne e uno speciale cocktail “in omaggio” alla Regina Elisabetta II, preparato con il suo Dubonnet preferito. Il gin tradizionale però non è stato utilizzato, trattandosi di un evento diurno, ed è stato sostituito con succo di limone, rosmarino e acqua tonica. Anche William si è lasciato tentare da questo drink, mentre Kate pare non aver bevuto nulla. D’altro canto, la Principessa ha dichiarato che, dopo il cancro, fa un consumo più controllato di bevande alcoliche, sebbene questo cocktail non lo fosse.

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Kate Middleton, gesto d’affetto per William e sguardo penetrante

Kate è apparsa di ottimo umore durante il ricevimento. Ha chiacchierato amabilmente con gli ospiti, stretto mani, dispensato sorrisi e persino abbracci.

Ma soprattutto si è mostrata in perfetta sintonia con suo marito William. I due hanno trascorso la maggior parte del ricevimento l’uno accanto all’altra. E la Principessa, contravvenendo alla regola non scritta imposta proprio dalla Regina Elisabetta, ha compiuto un gesto molto confidenziale nei confronti del Principe. Infatti nel bel mezzo di una conversazione gli ha messo una mano sulla schiena, una sorta di abbraccio pudico. Non è la prima volta che negli ultimi tempi William e Kate si scambiano gesti di affetto e protezione in pubblico.

Ma la confidenza non ha riguardato solo affettuosità. A un certo punto Kate ha infatti rivolto al marito uno sguardo penetrante e lui ha reagito come se stesse giustificandosi per qualcosa.