Charlene di Monaco, la dolce foto coi gemelli svela una novità sulla figlia Gabriella

Charlene di Monaco, il ritratto della Festa della Mamma conquista il Principato (e non solo): quanto sono cresciuti i figli gemelli Jacques e Gabriella

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IPA Charlene di Monaco

Un abbraccio semplice, uno sguardo sereno e un messaggio dedicato a tutte le mamme. È bastato questo a Charlene di Monaco per conquistare ancora una volta l’attenzione dei sudditi e degli appassionati delle famiglie reali europee.

In occasione della Festa della Mamma, celebrata nel Principato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno a seconda del calendario liturgico, la moglie del Principe Alberto ha condiviso un nuovo ritratto insieme ai figli gemelli Jacques e Gabriella.

Nello scatto, condiviso sui canali social del Palazzo di Monaco, Charlene appare alle spalle dei due ragazzini mentre li abbraccia affettuosamente. Tutti e tre indossano abiti dalle tonalità chiare, tra il bianco e il crema, scelta che conferisce all’immagine un’atmosfera luminosa e raffinata.

A colpire, però, è soprattutto l’evidente somiglianza tra la Principessa e i suoi figli: stessi capelli biondi, stessi lineamenti delicati e sorrisi spontanei.

Ad accompagnare la fotografia, una semplice dedica: “Auguri a tutte le mamme per la Festa della Mamma”. Un messaggio essenziale che ha raccolto sul web migliaia di reazioni e commenti positivi.

Come sono cresciuti i figli di Alberto e Charlene di Monaco

Il nuovo ritratto della famiglia Grimaldi offre anche l’occasione per osservare la crescita di Jacques e Gabriella, che compiranno dodici anni il prossimo dicembre. I due giovani reali sembrano ormai aver lasciato alle spalle l’immagine dei bambini timidi che apparivano sporadicamente nelle fotografie ufficiali del Principato.

Negli ultimi mesi i gemelli hanno assunto una presenza sempre più costante nella vita pubblica della famiglia reale. Lo scorso anno hanno celebrato la Prima Comunione insieme ai genitori davanti alla Cattedrale di Monaco, mentre recentemente il Principe Jacques ha accompagnato il padre Alberto in alcuni appuntamenti istituzionali, tra cui una visita al Museo dei Francobolli e delle Monete.

Particolare attenzione ha attirato anche la Principessa Gabriella, che nel nuovo ritratto mostra per la prima volta i lobi forati, impreziositi da discreti orecchini a cerchio dorati. Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti e che sottolinea il passaggio verso una nuova fase della sua crescita.

Per Jacques, erede al trono nonostante sia nato due minuti dopo la sorella, il percorso di preparazione ai futuri compiti istituzionali sembra essere già iniziato. Un’evoluzione che ricorda quella di altri giovani principi europei chiamati fin da piccoli a familiarizzare con il proprio ruolo pubblico.

La prima volta in Spagna di Charlene di Monaco

Questa foto arriva in un momento particolarmente significativo per la famiglia reale monegasca. Poche ore dopo la pubblicazione dello scatto Alberto e Charlene sono partiti per una visita ufficiale in Spagna destinata a rafforzare i rapporti tra i due Paesi.

L’agenda prevede incontri di alto livello con Felipe e Letizia e con il primo ministro Pedro Sanchez, nel quadro delle celebrazioni per il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Monaco e Spagna. Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche le visite al Giardino Botanico Reale di Madrid e alle esposizioni dedicate ai legami storici tra le due nazioni.

Per Charlene si tratta di un viaggio dal forte valore simbolico. È infatti la sua prima visita ufficiale in Spagna da quando ha sposato Alberto. Un debutto che arriva tra l’altro dopo anni in cui la sua presenza pubblica era stata spesso limitata.

Il ritratto condiviso per la Festa della Mamma, dunque, non è soltanto una tenera fotografia familiare. È anche l’immagine di una Principessa che guarda al futuro, accompagnata da due figli ormai pronti a ritagliarsi un posto sempre più importante nella vita del Principato.