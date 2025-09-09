Charlene di Monaco, primo giorno di scuola per i gemelli: le foto mano nella mano

Charlene e Alberto di Monaco hanno condiviso su Instagram le foto del primo giorno di scuola di Jacques e Gabriella che sono più uniti che mai

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlene di Monaco coi gemelli

Charlene di Monaco e Alberto hanno accompagnato i gemelli, Jacques e Gabriella, al loro primo giorno di scuola. I gemelli iniziano quest’anno la CM2 che corrisponde alla nostra quinta elementare. Dunque, per loro si conclude un primo importante ciclo.

Charlene di Monaco, primo giorno di scuola: non tradisce emozioni

Come di consueto, Alberto e Charlene di Monaco hanno accompagnato i figli, Jacques e Gabriella, a scuola per il loro primo giorno. La Principessa ha saltato una volta sola questo importante appuntamento dei gemelli, nel 2021, quando malata è restata per diversi mesi in Sudafrica, impossibilitata a muoversi.

Anche se Charlene è una mamma molto premurosa, non ha tradito alcuna emozione durante il primo giorno di scuola di Jacques e Gabriella. I piccoli iniziano quest’anno la quinta elementare, dunque a giugno termineranno la scuola primaria.

Sarà per loro un anno piuttosto impegnativo. Da un lato infatti saranno impegnati coi compiti e le varie attività extra scolastiche che condividono con i loro coetanei, dall’altro però dovranno portare avanti la loro formazione in quanto Principe ereditario e Principessa.

Già negli ultimi tempi, i bambini partecipano ad alcuni eventi importanti del Principato, come la Festa Nazionale o la Festa di Santa Devota. Proprio sabato 6 settembre, erano con mamma e papà al picnic tradizionale che ogni hanno viene offerto alla popolazione nel Giardino della Principessa Antonietta. Un modo per concludere la stagione estiva.

In quella occasione Gabriella ha indossato un abito bianco, lungo con spalline sottili, perfettamente coordinato al look di mamma Charlene.

Charlene di Monaco, le foto in divisa dei gemelli

Un outfit decisamente diverso invece è quello che la Principessina ha sfoggiato per il primo giorno di scuola. Gabriella e Jacques infatti portano la divisa dell’istituto che è composta da una polo rossa, gonna a pieghe blu per lei e pantaloni lunghi blu per lui. Mentre gli zaini sono lasciati al gusto personale degli allievi.

Per celebrare il momento, Alberto e Charlene hanno condiviso alcune foto sul profilo Instagram della Rocca. Nelle prima Jacques e Gabriella sono ritratti di fronte all’ingresso dell’istituto, si tengono per mano e accennano un timido sorriso.

Segue lo scatto ufficiale con mamma e papà in posa dietro di loro, Charlene appoggia la mano sulla spalla della figlia, Alberto su quella del figlio, suo erede. Nella terza i gemelli sono ritratti di spalle con gli zaini in evidenza. Gabriella ha i capelli semiraccolti, tenuti da un fiocco blu, e cammina mano nella mano col fratello.

La didascalia recita: “Lunedì mattina, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella sono tornati a scuola. 🎒 Li attende un nuovo anno accademico ricco di scoperte, amicizie e avventure.

La Famiglia Principesca augura a tutti gli studenti del Principato un meraviglioso inizio di anno scolastico!”.

Tantissimi gli auguri social: “Sono bellissimi e sono cresciuti tantissimo ❤️❤️ Vi auguro un fantastico ritorno a scuola e un fantastico anno scolastico 😍😍”. “Assolutamente adorabile! In bocca al lupo alle Loro Altezze Serenissime il Principe Jacques e la Principessa Gabriella. Sono sicura che eccelleranno in questo anno scolastico! 🤍”.

La cugina Alexandra di Hannover ha messo un cuoricino e altri sono arrivati dalla Fondazione della Principessa Charlene.

Charlene di Monaco, camicia bianca e sandali Ralph Lauren

Se i gemelli indossano la divisa scolastica, Charlene ha optato per un look elegante ma semplice. La Principessa ha indossato una camicia bianca, pantaloni neri e un paio di sandali in cuoio con zeppa in corda di Ralph Lauren. E ha raccolto i capelli in uno chignon spettinato.