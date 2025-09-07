Charlene di Monaco e la Famiglia Reale Monegasca hanno preso parte al pic nic di fine estate. La Principessa e la figlia hanno stupito tutti con il loro look

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Charlene di Monaco al pic nic di fine estate

Charlene di Monaco è apparsa nuovamente in pubblico di recente, al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella, per prendere parte a un evento tradizionale del Principato di Monaco. Si tratta del consueto pic nic monegasco, che ha luogo ogni anno a fine settembre nel Parco della Principessa Antonietta. In quest’occasione unica, i cittadini e la Famiglia Reale si ritrovano insieme nel verde per una merenda che sancisce la fine dell’estate e l’unione del Principato.

Per il pic nic del 2025, che ha avuto luogo il 6 settembre, Charlene di Monaco ha scelto di essere più bella ed elegante che mai con un abito in sangallo bianco.

Charlene di Monaco, il look senza tempo

Charlene di Monaco è una delle più affascinanti esponenti delle Case Reali Europee e, anche se non è nata con il sangue blu, possiede la grazia e l’eleganza di una vera Principessa. Anche di recente la moglie del Principe Alberto ha dimostrato il suo gusto in fatto di stile, indossando un look davvero chic per il pic nic di fine estate.

Charlene di Monaco ha indossato, infatti, un meraviglioso abito bianco in sangallo dal taglio asimmetrico con le mezze maniche e lo scollo a girocollo. Il vestito aveva la parte anteriore più corta e quella posteriore più lunga. L’abito presentava un taglio in vita, da cui partiva una gonna ampia a ruota, che si animava in numerose pieghe.

IPA

Lungo tutta la sua lunghezza il capo d’abbigliamento era adornato da intagli con forma ondulata. Il vestito era firmato da Oscar de La Renta. Charlene di Monaco ha completato il suo look con un paio di scarpe col tacco nude décolleté e la parte anteriore a punta di Gianvito Rossi. La Principessa ha completato il suo look con un paio d’orecchini di perla. Con il suo outfit ricercato, la moglie del Principe Alberto ha sposato pienamente il dress code della manifestazione, che impone di mettere insieme eleganza e tradizionalità.

Gabriella di Monaco elegante come la mamma

Charlene di Monaco ha presenziato al tradizionale pic nic di fine estate l’8 settembre 2025, in compagnia del marito Alberto e dei suoi due figli. Tra di loro, la Principessina Gabriella ha colpito l’attenzione di tutti, apparendo bella come la mamma e mostrando la sua stessa eleganza. La piccola di casa, infatti, ha indossato un abito Dior avorio, adornato da delle leggere stampe rosa e verdi. Il vestitino della Principessina riprendeva il design di quello di Charlene di Monaco, visto che anche quello aveva un taglio in vita a la gonna ampia.

Anche Jacques di Monaco è apparso più elegante che mai alla manifestazione tradizionale, che ha avuto origine nella seconda metà del ventesimo secolo. Il Principino ha indossato un abito elegante, composto da un pantalone beige, da una camicia bianca e da una giacca blu. Lo stesso stile impeccabile l’ha mostrato il Principe Alberto di Monaco, che ha scelto, per l’occasione, un coordinato spezzato che metteva insieme un pantalone grigio, una camicia bianca e una giacca nera.