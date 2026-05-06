Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Katie Holmes

Katie Holmes avrà anche saltato il Met Gala 2026, ma in compenso si è rifatta soltanto una manciata di ore dopo: sul tappeto rosso della Carnegie Hall di New York, in occasione del cinquantesimo anniversario del leggendario Concert Of The Century, la star di Dawson’s Creek ha rubato la scena ad ogni altro presente dimostrando ancora una volta perché sia considerata una indiscussa icona di stile.

Il look scelto per la serata era uno splendido omaggio ai ruggenti anni Venti, una rivisitazione in chiave flapper, dunque, del classico tubino nero ad abbracciare un’estetica glamour che fonde nostalgia e modernità. Analizziamolo insieme nel dettaglio.

Katie Holmes come una moderna flapper girl sul leggendario red carpet di New York

Nonostante la chiara ispirazione vintage della sua mise, in posa in mezzo all’iconica sala da concerto Katie Holmes ha saputo evitare l’effetto “costume d’epoca”: il pezzo forte della tenuta da gran sera era senza dubbio il midi dress in velluto nero, tessuto che più di tutti sa richiamare immediatamente quell’opulenza tipica d’altri tempi, un modello Khaite con scollo hatler e fiocco sulla spalla sinistra e caratterizzato da un orlo obliquo lavoratissimo.

A rendere il capo magnetico, infatti, era sicuramente la cascata di lunghe frange che partiva dai fianchi, a renderlo una rilettura sofisticata degli storici abiti da flapper girl in voga negli anni Venti. Il movimento delle nappe unite a fili scintillanti, ad ogni passo, creava un gioco di luce e volumi davvero ipnotico, perfetto per l’atmosfera sfarzosa della serata.

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Sostituendo le perle e le piume classiche di quel periodo storico con tagli puliti ed un materiale tanto strutturato, l’attrice ha saputo trasformare un semplice riferimento retrò in un manifesto di stile attuale.

A convincere, del resto, non è stato esclusivamente l’abito ma l’intero styling, curato nei minimi dettagli: per aggiungere al tutto un tocco decisamente moderno, la star ha indossato un paio di eleganti mules con tacco di Herbert Levine, nere e spuntate, ricoperte di cristalli argento a richiamare la brillantezza della gonna.

Un make-up luminoso con focus sugli occhi ed una piega morbida lasciavano poi libero il viso, mantenendo un equilibrio impeccabile tra audacia e raffinatezza.

Katie Holmes cambia look per la primavera: il long bob a tutto volume

Contribuendo a mantenere la sua immagine indissolubilmente legata a quella di Joey Potter, Katie Holmes ha esplorato gran pochi tagli di capelli nel corso della sua carriera, fatta eccezione per il caschetto a sorpresa tra il 2007 e il 2008. Da qualche tempo, però, le cose sono cambiate e la quarantasettenne sembra aver iniziato a sperimentare più volentieri con il proprio look.

Negli anni l’abbiamo vista portare la chioma lunghissima o al massimo fino alle spalle, giocando di tanto in tanto appena con qualche schiaritura leggera ma senza mai abbandonare il suo castano pieno e profondo.

Ecco perché la sua recente apparizione sul red carpet di Happy Hours, di nuovo insieme a Joshua Jackson, ha sorpreso così tanto: in quell’occasione l’attrice ha sfoggiato per la prima volta in assoluto un long bob scalato e voluminoso, illuminato da sfumature caramello e dorate.