Mediaset cambia programmazione, torna Dawson’s Creek dopo la morte di James Van Der Beek

Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, protagonista di Dawson’s Creek, Mediaset cambia programmazione, celebrando l’attore e il personaggio cult di Dawson Leery. La serie che ha segnato intere generazioni infatti torna in onda in seconda serata su Italia 1.

Addio a James Van Der Beek, Dawson’s Creek torna in onda

Dawson’s Creek torna in onda giovedì 12 febbraio 2026 su Italia 1. Dopo l’annuncio della morte di James Van Der Beek, scomparso a soli 48 anni dopo aver lottato contro un tumore, Mediaset ha deciso di celebrare la sua carriera riportando sul piccolo schermo Dawson Leery.

Le prime due puntate della prima stagione della serie Dawson’s Creek dunque sono previste in seconda serata su Italia 1. Si tratta delle puntate intitolate Emozioni in movimento e Festa di ballo in cui ritroveremo – giovanissimi e all’inizio della loro avventura – James Van Der Beek nel ruolo di Dawson Leery, Joshua Jackson nei panni di Pacey Witter e Katie Holmes, alias Joey Potter. Nel cast anche Michelle Williams, che prestava il volto a Jen Lindley, uno dei personaggi più amati della serie tv.

Era il 13 gennaio 2000 quando il primo episodio di Dawson’s Creek venne trasmesso proprio su Italia 1 conquistando da subito milioni di telespettatori e influenzando un’intera generazione. La serie, come ben sappiamo, racconta la storia di quattro ragazzi che vivono a Capeside, cittadina affacciata su un lago. Al centro di tutto i primi amori e i drammi adolescenziali, ma soprattutto le difficoltà legate alla crescita e all’ingresso nel complicato mondo degli adulti.

Oltre a questi due episodi, l’intera serie è inoltre disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La lettera di Katie Holmes per James Van Der Beek

Nella serie tv Dawson’s Creek, il protagonista Dawson Leery viveva un amore struggente e a tratti impossibile per l’amica d’infanzia Joey Potter, interpretata da Katie Holmes. Nella vita James Van Der Beek e l’attrice sono poi rimasti amici e hanno continuato a sentirsi, seppur lontani, senza mai spezzare il filo rosso che li univa.

Dopo la morte dell’attore, Katie Holmes ha condiviso su Instagram una lettera scritta a mano per ricordare l’amico ed esprimere il dolore per la sua perdita. “James, grazie – ha scritto l’attrice -. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati”.

“Porto con me quei ricordi – si legge ancora -: le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di una giovinezza unica. La tua era una presenza fatta di coraggio, compassione, generosità, forza. Avevi un rispetto profondo per la vita e la vivevi con un’integrità che trasformava ogni gesto: basi su cui hai costruito un matrimonio bellissimo, sei figli amorevoli”.

Katie ha poi raccontato senza filtri il dolore per la morte di un amico con cui ha condiviso anni sul set: “Piango questa perdita con il cuore che porta il peso dalla tua assenza e colmo di gratitudine per il segno che hai lasciato”, ha spiegato, dedicando parole dolcissime alla famiglia di James: “A Kimberly e ai bambini: siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi circonderemo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto”.