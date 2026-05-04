Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 4 maggio 2026: Greta vittima di un grave incidente

Ufficio stampa Rai Greta de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 160. Greta vittima di un grave incidente, Adelaide teme per le sorti di Odile, scomparsa da giorni. Ecco le anticipazioni di lunedì 4 maggio.

Nella puntata precedente di giovedì 30 aprile

Giovedì 30 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne resta colpita. Delia sembra aver scelto l’amore, mentre Marcello stupisce Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia. Ettore parte per Londra lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide credono di essersi finalmente liberati dei Marchesi. Nel frattempo, Greta attira Odile in una trappola e telefona a Villa Guarnieri chiedendo un incontro ad Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 4 maggio 2026

Greta è rimasta vittima di un grave incidente durante l’incontro con Adelaide che teme per le sorti di Odile, ormai scomparsa da giorni; Matteo, però, crede di aver trovato un indizio che può aiutarlo a ritrovare il luogo dove la ragazza è tenuta nascosta. Per Irene è giunto il giorno delle nozze, ma nel momento decisivo lei abbandona Cesare. Intanto, Johnny e Mimmo si salutano prima di partire per nuove avventure, ma il giovane magazziniere non sa che sorpresa lo attende.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 4 all’8 maggio.