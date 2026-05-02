Serale di Amici, Emanuel Lo sviene in diretta. Maria De Filippi: “Mi è preso un colpo”

Quanto manca al 17 aprile? Bisognerebbe chiederlo a Maria De Filippi, che ormai non ne può più del Serale di Amici. O anche a Emanuel Lo, che ha inscenato uno svenimento in diretta durante l’ennesima sfida contro Alessandra Celentano. C’è della stanchezza nell’aria e, a manifestarla in maniera particolarmente divertente, è proprio la padrona di casa. Sbuffa, sbotta, alza le spalle e non ne lascia passare una: dopotutto, se la conosciamo come Queen Mary ci sarà una ragione. Ma, a parte le banalità disarmanti di cui ci facciamo carico questa sera, la conduttrice è davvero l’unico motivo per continuare a guardare il programma.

Emanuel Lo sviene in diretta al Serale di Amici

Il motivo del “malore” è, ancora una volta, l’annosa contesa con Alessandra Celentano. La Maestra continua a portare avanti la sua idea di danza, che si basa chiaramente su una formazione classica, snobbando praticamente tutte le altre forme di movimento tra cui quella di Alessio. Il malcapitato, che si è misurato su una coreografia montata sulle note di Vogue, si è pure esibito bene, imparando in maniera precisa un pezzo che – a dire di Elena D’Amario – sarebbe stato anche molto difficile.

A un certo punto della pariglia interviene pure Cristiano Malgioglio, come se la confusione non fosse stata abbastanza, per dare il punto a Elena che invece ha cantato e non ballato. Specifichiamo che è una cantante. E mentre Alessandra Celentano iniziava a gesticolare con la grazia di un’aquila in picchiata, Emanuel Lo ha optato per l’unica via d’uscita onorevole: il collasso. Maria, per un attimo, ci ha pure creduto: “Ti è preso un colpo? Mi è preso un colpo!”. Ma no, era solo una gag. Un’altra tacca sul registro delle “cose da far pagare a tutti” che la De Filippi sta compilando con cura.

La stoccata ad Alessandra Celentano

Noi ve l’avevamo detto che questa era la serata di Maria De Filippi. E, infatti, già dalle prime battute, la conduttrice ha dimostrato di voler tenere bene le redini della puntata che stava comunque per scivolare nella noia più brutale. Prima sfida di ballo, ancora una volta Celentano pompa la sua squadra senza ritegno ma – stavolta – incontra il favore di Elena D’Amario. “Guarda, c’è un filo che ci unisce”, dice l’ex ballerina e stella della Parsons Dance, da sempre in contrasto con la Maestra di danza classica che un tempo era stata pure la sua.

Maria De Filippi osserva e capiamo subito che il vaso è colmo. Le guarda e, con grande disinvoltura dice: “Mi sa che il filo che vi ha unite, in tutti questi anni, sono solo io“. Tiè. E chi potrebbe mai contraddirla? Nessuno. Negli anni in cui D’Amario è stata ballerina professionista, i contrasti con la Maestra si sono sprecati. Una volta l’aveva pure cacciata dalla sala danza. Insomma, i motivi di scontro sono tutt’altro che passati. O meglio: per quieto vivere di tutti, facciamo finta di andare d’accordo. Se non altro per il bene di Maria che deve arrivare indenne fino alla finale del 17 maggio. Resisti Maria, siamo tutti con te.