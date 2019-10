Chi è Giada Domenicone, l’ex compagna di Fabrizio Moro e madre dei suoi figli

editato in: da

Giada Domenicone è l’ex compagna di Fabrizio Moro e la madre dei suoi figli. I due sono stati legati per moltissimi anni e solo qualche mese fa il cantante romano ha annunciato l’addio alla storica fidanzata.

Una separazione arrivata per volere di entrambi che Moro ha spiegato sulle pagine di Vanity Fair, affermando di non riuscire a condividere le emozioni provate sul palco con la persona che ama. “Il lavoro per me è importantissimo – ha confessato -, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.

Nonostante sia stata per moltissimi anni la compagna di Fabrizio Moro, Giada si è sempre tenuta lontano dai riflettori, difendendo la sua privacy. Classe 1983, è nata a Roma e lavora nel settore dell’architettura e del design. Laureata in Architettura d’Interni all’Università La Sapienza di Roma, ha collaborato con alcuni grandi nomi come Andrea Moneta, diventando molto conosciuta nel suo campo.

Ha lavorato spesso anche per Fabrizio Moro, realizzando alcune copertine dei suoi album, ma ha scelto sempre di rimanere nell’ombra. Il suo profilo Instagram è privato e sui social lo stesso cantante non ha mai condiviso molte foto insieme alla compagna. Giada Domenicone è la donne che ha reso Fabrizio padre di due bambini: Libero e Anita.

Il primo a 10 anni e una passione per Cristiano Ronaldo, mentre Anita ne ha 6 e pratica danza classica. Nel corso degli anni Giada e Fabrizio non si sono mai sposati. “Per me – ha svelato Moro – il matrimonio ha senso solo da vecchi, come culmine di una vita insieme. Con la mia ex compagna non ero sposato, ma mi sentivo ugualmente legato a lei”.

Oggi il cantante è single. Ha lasciato la casa che condivideva con Giada e si è trasferito in un nuovo appartamento. Negli ultimi giorni era finito al centro del gossip per via di un presunto flirt con Bianca Guaccero, smentito dalla stessa conduttrice.