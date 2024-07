Fabrizio Corona parla dell’amicizia con Stefano De Martino, ma in un modo non poi così amichevole.

Fonte: IPA Stefano De Martino e Fabrizio Corona

Non è di certo per le sue doti diplomatiche che è famoso Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi non le manda a dire e ne dice parecchie. Le ultime a fare il giro del web sono state quelle dette su Stefano De Martino – ex marito della sua ex Belen Rodriguez – nel corso della puntata di un popolare podcast che lo ha visto protagonista. Tanta stima, ma anche qualche frecciatina. E c’entra anche Emma Marrone.

Fabrizio Corona e l’amicizia con Stefano De Martino

Si può diventare amici dell’ex storico della propria ex storica? Del padre del figlio della donna a cui hai spezzato il cuore? Fabrizio Corona può tutto, e stando a quanto dichiarato nel podcast MondoCash, persino avere un gran rapporto con Stefano De Martino. Accumunati da Belen Rodriguez, di cui entrambi sono stati fidanzati (De Martino anche marito nonché padre del primogenito della showgirl), i due si frequentano anche al di fuori della loro famiglia allargata.

“Io e Stefano De Martino andiamo d’accordo. – ha dichiarato il più famoso dei paparazzi – Lui è stato molto bravo e io gli faccio i miei complimenti. L’altro giorno ci siamo visti dal vivo, abbiamo un ottimo rapporto di amicizia”. E, per sottolineare la stima nei confronti del conduttore, ne ha sottolineato le capacità professionali – d’altronde per Corona nulla viene prima del business: “Sta facendo benissimo, conduce Stasera tutto è possibile, che fa picchi del 14% di share, e Bar Stella, che è una sua idea e che va bene. Infatti, ha firmato un grosso contratto con Rai 1”.

Insomma, l’ex compagno di Nina Moric prossimo a diventare papà bis a 50 anni assieme alla nuova giovanissima compagna Sara Barbieri, ha mantenuto migliori rapporti con De Martino che Belen stessa. Il padre di Santiago non fa più parte della famiglia Rodriguez e, ad esempio, non è stato tra i numerosissimi invitati al grande matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser.

La frecciatina contro Emma Marrone

Parenti serpenti, anche se parenti davvero Stefano e Fabrizio non lo sono. Ma il paparazzo non si ferma e continua a parlare dell’ex ballerino della scuderia di Amici di Maria De Filippi. Ne parla e, pur riconoscendone il talento, si prende ben più di un merito sulla sua sfavillante carriera: “De Martino deve ringraziare me che sono finito in galera e Belen che ha scelto lui. Sarebbe rimasto un ballerino o chissà dove sarebbe finito. Belen gli ha dato un’opportunità devastante di stare di fianco a lui, di farlo diventare il padre dei suoi figli. Si tratta di una carta molto, molto importante”.

E la stessa riconoscenza pare sia dovuta anche da Emma Marrone che, secondo Corona, senza il suo zampino “sarebbe rimasta una sconosciuta”. Non è stata la voce a rendere la cantante pugliese ciò che è ma, reputa il paparazzo, il fatto che “Stefano ha scelto Belen. Questo il meccanismo”. Naturalmente i suoi fan non sono affatto d’accordo e, sotto l’intervista al paparazzo, sono accorsi in massa a ribadire che no, non è stata l’inaspettata partecipazione al noto triangolo amoroso, a fare di Emma una popstar apprezzata in tutto lo Stivale.