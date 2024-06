Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo 7 anni di fidanzamento Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro amore con il matrimonio. La giovane coppia, infatti, si è scambiata i voti nuziali davanti ad amici e parenti in Toscana e, precisamente, nella Villa Medicea La Ferdinanda, in provincia di Prato. Nel primo video, condiviso sui social, dal giorno speciale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, traspare tutta l’emozione del momento. La sorella di Belen Rodriguez, inoltre, sembra raggiante nel suo abito da sposa elegante e dalle linee semplici.

Cecilia Rodriguez, l’abito da sposa è semplicissimo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2017 e, da allora, non si sono più lasciati. L’ex gieffina, all’epoca della sua partecipazione al famoso reality show di Canale 5, era anche fidanzata con un altro volto noto della televisione italiana, Francesco Monte, e decise di lasciarlo in diretta televisiva per conoscere meglio Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello.

Un amore a prima vista, insomma, che si è rivelato essere qualcosa di veramente importante, visto che li ha condotti fino all’altare. Il matrimonio della coppia è stato celebrato il 30 giugno 2024 e la sposa ha scelto d’indossare, per l’occasione, un abito dal sapore principesco. Il vestito di Cecilia Rodriguez, infatti, era veramente elegante e con una linea semplice. L’abito da sposa scendeva stretto lungo il corpo della showgirl, fino a sotto il lato B, dove si apriva in una coda e non presentava alcun ricamo o decoro.

Il vestito da sposa di Cecilia Rodriguez aveva le maniche lunghe e uno scollo molto alto. La schiena, invece, era parzialmente scoperta, grazie a una scollatura posteriore dell’abito. La sposa ha indossato anche il classico velo nuziale, che le copriva anche il volto. I capelli di Cecilia Rodriguez erano fermati in un’acconciatura raccolta dietro la nuca.

Matrimonio Rodriguez-Moser: l’emozionante cerimonia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono, adesso, marito e moglie. I due volti noti della televisione italiana sono convolti a nozze con una cerimonia molto emozionante, come rivelato da un video condiviso da Chi. Nel contenuto digitale si vede la sposa raggiungere il luogo della commemorazione nuziale al braccio del padre Gustavo Rodriguez e percorrere la navata su una piattaforma bianca, tra gli sguardi di amici e parenti sulle note di Moon River.

Alla fine di questa passerella centrale, Cecilia Rodriguez ha raggiunto il suo Ignazio Moser, elegantissimo in abito scuro e cravatta grigia. I due hanno salutato il padre della sposa e si sono girati verso l’officiante per cominciare il rito nuziale. Sullo sfondo si vede una commossa Belen Rodriguez, damigella d’onore della sposa. L’amata showgirl argentina, per l’occasione, indossava un abito senza maniche beije dal taglio svasato. Accanto a lei, il fratello Jeremias Rodriguez, testimone della sposa. Anche Ignazio Moser, all’arrivo della sua amata sposa, ha mostrato un po’ di normale commozione.

Prima della cerimonia di nozze, Cecilia Rodriguez ha condiviso una romantica dedica al futuro marito, con un post accompagnato da alcune foto che li ritraggono felici a letto. Ignazio Moser, invece, ha dedicato una dolce serenata alla sua sposa.