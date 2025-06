Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il padre sbotta: “Fanno una vita tutta loro”

Nessun riferimento alla nipotina in arrivo da parte di Francesco Moser ma solo una stoccata gelida nei confronti del figlio, diventato noto grazie alla love story con la sorella di Belen

Getty Images Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Una dolce attesa dai contorni amari per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Mentre si preparano ad accogliere la loro piccola Clara Isabel, la coppia deve fare i conti con diversi problemi famigliari. Prima l’allontanamento da Belen Rodriguez, che avrebbe litigato con la sorella minore per alcune questioni economiche, ora la gelida stoccata di Francesco Moser, famoso ex ciclista e padre di Nacho.

Le parole di Francesco Moser su Cecilia e Ignazio

Francesco Moser è indubbiamente felice per l’arrivo della nipotina (anche se non l’ha mai menzionata direttamente nell’ultima intervista) ma allo stesso tempo non è soddisfatto del percorso professionale intrapreso da Ignazio Moser.

Dopo una breve e poco fortunata carriera nel ciclismo, il ragazzo ha preferito darsi da fare nello showbiz anziché impegnarsi nell’azienda vinicola di famiglia. Con grande rammarico di suo padre, che è sempre stato allergico a un certo tipo di mondo.

“Ignazio si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro“, ha dichiarato Francesco al Corriere della Sera, non nascondendo un certo fastidio per la situazione che si è creata. Un cambio di direzione, professionale e privato, che non sembra piacere più di tanto a Moser senior.

“Un po’ mi dispiace, sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi”, ha ammesso con grande schiettezza.

Già in passato, già ai tempi della partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesco Moser aveva pubblicamente chiesto a Ignazio di lasciare perdere certi ambienti e di tornare a lavorare a Trento, dove è nato e cresciuto. Appelli mai accolti da Ignazio, che ha preferito acquistare una casa a Milano con Cecilia Rodriguez e darsi da fare come influencer e prezzemolino tv.

A differenza di Ignazio, Carlo (l’altro figlio di Moser) ha scelto di tornare a casa. Aveva una carriera davanti a sé: laureato alla Bocconi, un contratto da manager a Ginevra in Procter & Gamble. Ha lasciato tutto e oggi lavora in cantina con il padre. “È bravissimo nel commerciale, ma di vino capisco più io”, ha dichiarato Francesco con un mezzo sorriso. C’è anche il nipote Matteo, enologo, molto richiesto nel settore.

Non tutto però è rose e fiori, come ribadito da Francesco Moser: “In campagna è pieno di esperti di marketing, di grandi investitori, di agronomi. Ma nessuno vuole più lavorare anche perché le cooperative pagano sempre meno i contadini costretti a spendere tanto denaro in tecnologia. Senza lavoro la bolla si sgonfia presto”.

Quando partorisce Cecilia Rodriguez

Al momento Ignazio Moser non ha ancora replicato alle dichiarazioni del padre. Il 33enne è concentrato sulla figlia in arrivo: Cecilia Rodriguez dovrebbe partorire a metà ottobre. La bambina si chiamerà Clara Isabel come la nonna di Cechu, che è da sempre molto legata alla sua famiglia.

Una gravidanza tanto attesta per Cecilia e Ignazio dopo lunghi anni di tentativi falliti. Ora, a un anno dal matrimonio da sogno celebrato in Toscana, la coppia sta finalmente per realizzare il suo sogno più grande. Anche se tra nubi e divergenze.