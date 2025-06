Ignazio Moser, la replica al padre dopo le parole sulla storia con Cecilia: “Difficoltoso”

IPA Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Un botta e risposta sulle pagine dei giornali quello tra Ignazio Moser e il padre Francesco: l’ex ciclista infatti non ha fatto mistero di non essere pienamente soddisfatto del percorso professionale del figlio, dato che lo vorrebbe più impegnato nell’azienda vinicola di famiglia. Ignazio però ha voluto replicare al padre, chiarendo come sono davvero i rapporti col genitore, che appare fin troppo brusco nelle sue dichiarazioni pubbliche.

Ignazio Moser, la risposta al padre dopo le dichiarazioni sulla relazione con Cecilia Rodriguez

In un momento così delicato come la dolce attesa di Cecilia Rodriguez, sembrano non mancare i problemi in famiglia. Da un lato sembra che l’influencer e il marito debbano affrontare la lite turbolenta con la sorella Belen – a quanto pare per questioni economiche – e dall’altro ci sarebbero problemi anche con la famiglia Moser, in particolare con Francesco, celebre ex ciclista che ha sempre mal digerito la carriera nel mondo dello spettacolo del figlio.

“Ignazio si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro“, ha dichiarato Moser Senior al Corriere della Sera senza nascondere una certa amarezza. “Un po’ mi dispiace, sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi”.

Le dichiarazioni dell’ex ciclista hanno sollevato un polverone, tanto che Ignazio Moser ha deciso di replicare al padre. La scelta di Ignazio è stata controcorrente rispetto alla tradizione di famiglia, e all’inizio per il padre Francesco non è stato facile accettarla, anche se oggi i loro rapporti sono decisamente più sereni.

“È stato un grande papà e un’icona dello sport, ma è difficile avere a che fare con lui sul lavoro, in azienda. Credo che seguire la mia strada sia stata la scelta migliore”, ha ammesso al Corriere della Sera. “Sono curioso e ambizioso, volevo mettermi alla prova, vedere cosa c’è nel mondo al di fuori delle Cantine Moser e del Maso, uscire dalla comfort zone. Adesso, a 33 anni, mi godo quest’occasione. Più avanti potrei tornare a lavorare a Trento, in azienda. Qualcosa continuo a farlo anche ora, gestisco i clienti su Milano, mi piace il mondo del vino, non mi sono staccato completamente. E comunque c’è mio fratello Matteo che sta facendo un grande lavoro, è un ottimo capitano “, ha spiegato.

L’arrivo di Clara Isabel e il rapporto con il nonno Francesco

Ignazio non ha mai nascosto che il lato più burbero del padre non è stato facile da accettare: “Forse da piccolo facevo un po’ fatica a capire questo lato del suo carattere ma il rigore e la voglia di lottare sempre per emergere che mi ha trasmesso mi hanno aiutato molto nella vita”.

Eppure ha le idee chiare su che padre sarà per Clara Isabel, che nascerà il prossimo ottobre. “Voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni. Su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle. Quello che conta davvero sono i mille esempi positivi che ci ha dato come padre”. E non ha dubbi su che nonno sarà Francesco Moser: “So che è molto contento ed emozionato per la piccolina, anche se non lo dimostra…”.