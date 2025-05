Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

È ufficialmente iniziata la stagione dei bikini. Mentre la maggior parte di noi sta ancora dietro la scrivania, i vip iniziano a godersi le prime brezze marine e a sfoggiare nuovi costumi da bagno. Si rosica, non lo si può negare, ma per alcuni meno di altri. Non possono che far sorridere le foto di Cecilia Rodriguez, raggiante futura mamma, nei confronti della quale la sana invidia dei lavoratori è sostituita dalle felicitazioni per una giovane donna in dolce attesa. Splendida nel suo due pezzi colorato.

Cecilia Rodriguez svela il pancino in bikini

A poco meno di un anno dal matrimonio con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez aspetta il suo primo figlio. L’annuncio è stato dato sui social, con un tenerissimo messaggio e, qualche settimana dopo, l’influencer mostra ai propri numerosissimi follower anche il pancino. Cechu dovrebbe essere al quinto mese di gravidanza (la nascita è prevista per il mese di ottobre), e sono ormai evidenti le dolci rotondità da futura mamma. Nuove curve che ben si adattano ai bikini colorati e sensuali, come quelli scelti da Cecilia per questa nuova stagione estiva.

Cecilia Rodriguez ha presentato con un grande evento in Puglia dedicato ad alcune arcinote colleghe, la nuova collezione della linea di costumi disegnata assieme alla sorella Belen assente, e si intensificano le supposizioni riguardanti una profonda lite tra le due. Nelle storie ha mostrato il pancino fasciato in un elegante due pezzi nero con dettagli gioiello, sul feed ha scelto degli scatti più glamour, che la mostrano a bordo piscina e accarezzata dal vento del sud. Un triangolo giallo in una delicata fantasia a fiori rosa e nero, abbinato a un piccolo pareo en pendant. Alla sera, la sorella d’arte non rinuncia a un tocco di sensualità. Sfoggia l’abbondanza regalata dalla maternità con generose scollature, evitando i classici capi morbidi del premaman a favore di abiti fascianti e dallo spacco profondo. Un look tutto da copiare per le future mamme di quest’estate 2025.

Il gioiello dedicato alla figlia

Più che il costume da bagno, però, ad attirare l’attenzione dei follower più attenti è il nuovo gioiello sfoggiato da Cecilia. L’influencer, sempre all’ultima moda, orna il decolté con una cascata di collanine sottili e colorate. Ci sono perline rosa, ciondoli multicolor e anche un monile dal significato prezioso. L’ultimo girocollo di Cechu è decorato da lettere pendenti tempestate di cristalli, quello che si legge è Clara Isabel, il nome del bebè in arrivo. Lei e Ignazio, insomma, non vedono l’ora di diventare genitori e di far la conoscenza della loro piccola.

Assieme a lei un’altra futura mamma vip

A far compagnia a Cecilia Rodriguez c’è anche un’altra influencer altrettanto nota e altrettanto in dolce attesa. Si tratta di Giulia De Lellis, in attesa di diventare mamma di Priscilla, la bimba che nascerà dal suo freschissimo amore con il rapper Tony Effe. Anche Giulia, come l’amica, sceglie un due pezzi per questa prima vacanza da futura mamma, ma ai colori pastelli lei preferisce un classico total white, con tanto di cappello da cowboy in tinta. Seppur, rivela ironica su Instagram, avendo detto momentaneamente “addio al punto vita”, quando sente il bisogno di essere davvero comoda ruba i pantaloni al fidanzato.