Cecilia Rodriguez è incinta, il tenero annuncio nella Festa della Mamma

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Come troppo spesso accade, di questa gravidanza si è iniziato a parlare ben prima che lo facesse la mamma. Che Cecilia Rodriguez fosse in attesa di un bebè lo hanno ipotizzato in molti, ma soltanto adesso arriva la conferma. A raccontarlo, nel giorno della Festa della Mamma, è l’influencer stessa, in un dolce messaggio scritto assieme al marito (e futuro papà) Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori

“Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”: anche Cecilia Rodriguez si unisce alle numerose celebrazioni vip in occasione della Festa della Mamma. Quelli dell’influencer argentina, però, sono molto di più di semplici auguri. Assieme al marito Ignazio Moser, Cechu annuncia di essere in dolce attesa e di star per diventare mamma di una bambina.

“Ciao topolina – scrivono su Instagram gli emozionatissimi futuri genitori – come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”. L’influencer posta le prime foto del pancino, accarezzato dalle premurose mani del futuro papà Ignazio e le immagini delle prime ecografie: “Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere…”.

E arriva anche la rivelazione del sesso e del nome. La “topolina” che renderà i più felici del mondo mamma Cecilia e papà Ignazio sarà una femminuccia e si chiamerà Clara Isabel.

La lite con Belen nel momento più bello

Cecilia Rodriguez è al settimo cielo, ma c’è una nuvoletta scura all’orizzonte. L’influencer non può condividere il dolcissimo momento assieme alla sorella Belen, pare infatti che le due non si rivolgano la parola da prima di Pasqua. Inizialmente si è pensato che il motivo della lite tra sorelle fossero i loro mariti. Si parlava di un tradimento di Ignazio, per cui la sorella maggiore avrebbe criticato la piccola di casa. Ancora, si diceva che fosse stato Stefano De Martino a tradire Belen e che il cognato lo avesse coperto.

In seguito, l’ipotesi che, col senno di poi, sembra essere la più plausibile. Se Cecilia si è allontanata dalla sorella è perché, in questo momento così felice ma, per via dei numerosi tentativi di una gravidanza, anche difficile, Belen non le sarebbe stata abbastanza vicina. Cechu si attendeva maggiori attenzioni da parte di Belu, da sempre suo punto di riferimento, ed è rimasta delusa. Sarebbe stata dunque riferita a lei la frecciata social di Cecilia, che in una storia Instagram scrisse “Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura”.

È un vero peccato che due sorelle così unite e affiatate si allontanino proprio in un periodo così felice, ma siamo certi – e fonti vicine alla famiglia lo confermano – che tra le due tornerà al più presto il sereno e che Belen sarà una zia affettuosa e presente per la piccola Clara Isabel, così come Cecilia lo è per i piccoli Santiago e Luna Marì.