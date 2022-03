Bianco e nero: la coppia che non stanca mai!

Il bianco e il nero portati insieme sono un classico: funzionano sempre! Ecco qualche idea di look per voi da copiare subito!

Come abbinare bianco e nero: in fantasia

Prendete spunto dalle sfilate: questa qui di seguito è quella di Chanel della Primavera Estate 2022. Il bianco e il nero sono da sempre colori emblematici della maison e vengono riproposti in tinta unita, ma non solo. Qui li vediamo in un melange di fantasie diverse che si accostano tra di loro. Molto chic! Ovviamente, potete replicare questo concetto con capi di qualunque brand: fatevi guidare nella scelta dalla vostra fantasia!

Come abbinare bianco e nero: street style

Fate come l’influencer Chriselle Lim (qui sotto) e indossate questi colori in versione street style: con una giacca in pelle e un pull o un abito bianco, l’effetto wow è assicurato. Il tocco street lo aggiungono gli occhiali avvolgenti e la micro bag.

Come abbinare bianco e nero: abito e camicia

Quando avete qualche dubbio su cosa indossare perché magari siete a corto di idee, un abito e una camicia bianca sono quello che fa per voi! Semplici, veloci e non sbagliate mai! Se volete ottenere un outfit più moderno, potete provare a completare il look con un paio di kombat boots. Non dimenticate però una borsetta ladylike.

Come abbinare bianco e nero: romantico (ma non troppo)

Se invece amate il look romantico, potete prendere spunto da Alexa Chung: la IT girl indossa una morbida gonne in tulle nero e un bomber bianco con dettagli neri. Il mix funziona, perché sdrammatizza l’insieme che altrimenti sarebbe troppo frou frou. Il sandalo kitten heel in cristalli è il tocco di luce.

Come abbinare bianco e nero: con un tocco di colore (piccolo)

Se non vi va di rimanere solo sui toni di bianco e nero, potete aggiungere un po’ di colore! Ad esempio, potete portare una fantasia in una sola tonalità su una base bianca o nera e completare il look senza aggiungere altre sfumature. L’insieme risulta fresco e luminoso!