Come indossare la mini borsa: ecco i miei consigli di stile

La borsa in formato mignon non è esattamente una pochette: è proprio una borsa, ma piccina picciò, da usare ogni giorno come se fosse la solita borsa shopper… ma in formato ridotto! Vediamo insieme qualche consiglio pratico su come abbinarla con stile.

Come indossare la mini borsa: in versione sporty chic

Per andare a prendere i bambini a scuola, per andare a far la spesa, per correre da una parte all’altra della città come fanno tutte le mamme e le donne super impegnate! Mettete una tuta comoda, un paio di sneaker, anche colorate e un bel cappotto (che sta sempre bene con tutto). Patente, telefono e chiavi della macchina nella mini bag e siete pronte per una giornata tutta di corsa!

Come indossare la mini borsa: sotto il cappotto

E’ talmente piccola che non si vede, ma è così chic che non si può fare a meno di notarla, anche sotto il cappotto. Essendo leggera e con la tracolla sottilissima, potete metterla tranquillamente sotto ad un capo spalla oversize, sarete comode e chic.

Come indossare la mini borsa: con la gonna plissè e il blazer

Se siete amanti del look romantico, la gonna plissè con una bella blusa e un blazer morbido e destrutturato sarà arricchita dalla minibag come da un piccolo accessorio prezioso. Sceglietela magari con la tracolla in metallo a catenella, in modo da rendere il look ancora più luminoso.

Come indossare la mini borsa: in pendant con un altro accessorio

Questa è per vere fashion victim. Abbinatela ad un altro accessorio, ma non alle scarpe o alla cintura: al foulard, all’anello, alla collana. Trattatela come un gioiello, piccina com’è non sarà difficile!

Come indossare la mini borsa: al polso

E’ l’utilizzo opposto rispetto a quello del punto uno: dedicata a chi non ha bisogno di avere le mani sempre libere, ma può permettersi il lusso di una mini bag che pende dal polso come un braccialetto. Se il modello è come quello di una mini Hermès, il look sarà super chic!