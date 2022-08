Foulard mania: mille modi per indossare il foulard

Fonte: Getty Images, Velasca, Isabel Marant, Pucci, Invaerso, Akep Come indossare il foulard: 5 idee di look

Il foulard è un accessorio spesso troppo sottovalutato: in estate invece è il vero tocco chic che, oltre ad aggiungere eleganza al look, riesce a trasformarsi in mille modi diversi. Vediamone insieme cinque!

Fonte: Getty Images, Velasca, Isabel Marant, Pucci, Invaerso, Akep

Come indossare il foulard: 1. come bandana con un look preppy

Il look preppy classico, in bianco e blu, può diventare super cool se gli aggiungiamo un tocco di colore. Come? Ma con un foulard a mo’ di bandana! È facilissimo da mettere (su Pinterest ci sono tantissimi tutorial per annodarlo) e, oltre a proteggere la testa dal sole, rende il look decisamente più cool.

Come indossare il foulard: 2. come top

Facilissimo! Per chi ha poco seno, questa opzione è davvero ideale, perché permette di realizzare senza sforzo un top bello e inaspettato! Vi raccomando: se il seno ha bisogno di sostegno, vi basterà indossare un reggiseno a fascia e annodare il vostro foulard sopra.

Come indossare il foulard: 3. come microtop

Anche qui, per realizzare questa combinazione, potete visualizzare tanti tutorial facilissimi su Pinterest o YouTube. Rispetto all’opzione precedente, questa versione è adatta anche a chi ha seno più abbondante, l’importante è che il seno non abbia bisogno di troppo sostegno, perché il semplice foulard, anche se annodato ad una collana, difficilmente può offrirlo.

Come indossare il foulard: 4. come bandana per un look gipsy

Rispetto all’indossarlo per dare un twist cool al look preppy, come abbiamo visto al punto 1, qui il foulard a bandana è proprio nel suo ambiente naturale: il look gipsy! Portatelo con un abito lungo crochet e con occhiali XXL per un allure da diva!

Come indossare il foulard: 5. al collo

Sembra banale, ma non lo è affatto! Il foulard al collo è quanto di più chic ci sia. Anche qui, potete indossarlo in tanti modi diversi, più largo, più lungo, più stretto… anche a seconda dell’abito con cui lo abbinate e della sua scollatura.