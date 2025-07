È bandana mania: l’accessorio dell’estate conquista le star (e ora è scontato)

Il must have dell'estate 2025 è la bandana: dalle passerelle alle star, ora costa pochissimo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Diane Kruger

Ormai non ci sono dubbi: la bandana è l’accessorio dell’estate: l’ideale per rendere unico e favoloso qualsiasi look, spendendo pochissimo. Non a caso questo accessorio per capelli è riuscito a conquistare tantissime celebrity, dimostrando che il trend è più vivo che mai ed è destinato a restare. Già la scorsa primavera la bandana aveva fatto capolino sulle passerelle, reinterpretata da numerosi brand di moda, poco dopo era diventata parte integrante del look di diverse star, da Rihanna ad Hailey Bieber, sino ad arrivare alla nostra Chanel Totti.

Il bello della bandana è che si adatta a diversi stili e consente di sperimentare sia con gli abbinamenti che con le acconciature. Puoi trovarne tantissime su Amazon e costano davvero poco grazie alle offerte. Un motivo in più per acquistarle e provarle tutte.

Come indossare la bandana (e le migliori scontate)

Quando si parla di bandana c’è una sola regola: non ci sono regole. Puoi infatti sceglierla per abbinarla a tantissimi outfit differenti in base alle tue esigenze, esistono inoltre tessuti e stampe diverse fra cui potrai optare, così come le forme. Quelle in raso, ad esempio, aggiungono colore e luce ai look in cotone o lino, meglio se total white. La più chic è quella che si può indossare anche al collo, in seta fresca e lucida con un motivo delicato. Su Amazon la trovi scontata del 20% e la paghi appena 13 euro.

Bandana in seta Bandana in seta da usare anche al collo

Se vuoi aggiungere un tocco bohemien al tuo look, arricchendo la combo jeans e t-shirt o canotta, opta per una bandana a foulard: la utilizzi come più ti piace e puoi scegliere fra tantissimi colori. Costa 7 euro su Amazon con lo sconto del 20% ed è morbidissima, in tessuto altamente traspirante. I colori a disposizione sono così tanti che avrai l’imbarazzo della scelta dalle nuance più neutre a quelle più particolari.

Offerta Bandana a foulard Bandana in tanti colori

Hai voglia di un look streetwear che si faccia notare? Allora prova i baggy shorts abbinati a sneakers e ovviamente ad una bandana classica con motivo paisley. Il set con 12 bandane costa solamente 10 euro con lo sconto di Amazon e ti permette di portarti a casa bandane di colori diversi dal rosa al giallo, passando per il rosso, il blu o il nero. Per sfoggiare la tua bandana in qualsiasi look!

Offerta Bandana con motivo paisley Bandana paisley in tanti colori

Se il motivo paisley non fa per te e desideri un outfit dal tocco romantico puoi provare le bandane con motivo floreale. Il set da 8 pezzi lo paghi appena 6 euro e il tessuto morbido si adatta a qualsiasi acconciatura grazie alla presenza di un comodissimo elastico, perfetto pure per chi non è pro.

Offerta Bandana con motivo floreale Bandana triangolare in tanti colori

Lo stile hip hop è quello che cerchi? Beh, allora la bandana è l’accessorio che non potrà mancare nel tuo armadio quest’estate. Abbinala a pantaloni cargo, sandali in stile Birkenstock, orecchino a cerchio e borsa a bauletto, imitando lo stile indimenticabile e strepitoso della JLo degli esordi.

Il set con 6 pezzi su Amazon costa 7,59 euro e puoi usare la bandana anche per legare i capelli o pettinarli indietro.

Offerta Bandana boho Bandana boho set

Resta aggiornato sui capi e gli accessori da sfoggiare: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda e non perdere novità e offerte.