Rihanna, il look con pancione in completo pigiama e bandana detta stile

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Rihanna, 10 look premaman glamour e audaci

Rihanna continua a dettare legge in fatto di stile, anche durante la sua terza gravidanza. La cantante e imprenditrice ha trasformato la maternità in un vero e proprio statement fashion, rompendo i tabù legati al corpo femminile e ridefinendo i codici dell’eleganza premaman. Dagli abiti cut-out alle trasparenze fino ai top corti che mettono in evidenza il pancione, ogni sua uscita diventa un evento, oltre che un manifesto di libertà e stile. Il suo approccio audace mescola in modo impeccabile haute couture e streetwear, glamour e comfort, consolidando l’immagine di una donna che non rinuncia alla propria identità estetica, neanche in dolce attesa.

Rihanna, lezioni di stile con pancione: il completo pigiama a righe

L’estate 2025 è ricca di spunti di stile per chi è in dolce attesa: da Cecilia Rodriguez a Giulia De Lellis passando per Anna Tatangelo per restare in Italia, le future mamme vip non sono certo meno fashion delle loro colleghe. Anzi, molte stanno vivendo la loro estate esibendo un bellissimo pancione con abiti e bikini ad alto tasso di glamour. Proprio come Rihanna che, alla sua terza gravidanza annunciata a sorpresa durante lo scorso Met Gala, ogni giorno sfoggia dei look da manuale dello stile premaman.

Dai completi casual agli abiti più seducenti, passando per i look riservati alle occasioni ufficiali, come lo splendido abito baby-doll azzurro indossato per la premiere del film I Puffi, Rihanna non smette mai di stupire osando look ricercati e sempre perfetti.

Nelle ultime ore la popstar è stata avvistata a fare shopping a Los Angeles con un inedito completo pigiama bianco a righe rosa pesca. Silhuette morbida, maniche della camicia leggermente arrotolate e pantaloni extra lunghi, Rihanna ha scelto uno dei completi del suo brand SavageXFenty.

A rendere il look davvero particolare e glamour sono però i dettagli: le ballerine Tabi rosa pesca, la bandana stampata in raso, i bijoux sovrapposti, gli originali orecchini a cuore azzurri e gli immancabili occhiali scuri da vera diva. La popstar detta stile, qualunque cosa indossi.

Rihanna, tra look casual e abiti scultura, i look premaman che non ti aspetti

Rihanna è attualmente una delle maggiori esponenti di quello che potremmo definire il maternity style: il pancione è quasi sempre al centro dei suoi look che puntano su abbinamenti audaci tra high fashion, soluzioni casual e accessori di forte impatto, trasformando così la gravidanza in una passerella personale.

Durante questa terza gravidanza in particolare, la popstar sta esibendo look davvero da manuale, come il tailleur blu navy indossato a luglio e lasciato maliziosamente aperto su un sheer bra del suo brand SavageXFenty, valorizzando il pancione con una cravatta a pois. Oppure lo scorso Met Gala dove ha puntato su outfit corsettato in nero e grigio firmato Marc Jacobs, accompagnato da cappello, cravatta a pois, spille e décolleté in bianco e nero.

Ma la il pancione di Rihanna ha visto anche outfit più bon ton, come l’abito grigio maxi di JW Anderson con fiocco applicato sul pancione, abbinato a una Dior Saddlebag e ballerine Margiela rosa satin, scelto lo scorso maggio per una cena a Santa Monica. E che dire dello scenografico abito bianco Alaïa con top e maxi gonna strutturata da capogiro?

Tra look casual fatti di felpe cropped e jeans a vita bassa, blazer oversize, cargo pants e sneakers, Rihanna resta senza dubbio un punto di riferimento e un’ispirazione costante per chiunque voglia esibire il proprio pancione senza perdere un grammo di glamour e stile.