Pancioni e bikini, l’estate 2025 delle vip in dolce attesa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Cecilia Rodriguez in dolce attesa

Raggianti e bellissime, alcune tra le influencer più famose (e non solo) si stanno godendo la loro estate in dolce attesa. Sono in tante le nostre celebrities che col pancione si stanno concedendo qualche giorno di relax, sfoggiando i loro bikini più belli (ma anche costumi interi mozzafiato): da Giulia De Lellis a Cecilia Rodriguez, passando per Anna Tatangelo ed Elisa Visari, ecco la loro estate più bella, prima di accogliere tra le braccia i loro bebè.

Giulia De Lellis, un’estate in attesa di Priscilla

Conto alla rovescia per Giulia De Lellis, che tra poche settimane darà alla luce la piccola Priscilla, frutto dell’amore con il rapper Tony Effe. L’influencer sta documentando su Instagram la sua gravidanza, parlando delle emozioni legate alla dolce attesa, delle preoccupazioni e delle gioie di diventare genitori. E ovviamente non ha perso l’occasione di sfoggiare splendidi bikini durante la sua lunga estate tra Puglia – dove aveva indossato un bellissimo costume intero nero che metteva in risalto il pancino che cresceva – e Forte dei Marmi.

IPA

L’influencer anche col pancione non ha rinunciato a indossare i due pezzi, come questo a fantasia nei toni del rosa, del rosso, del viola e dell’arancione firmato Emilio Pucci, con bandana in pendant.

Cecilia Rodriguez, splendida col pancione

Anche Cecilia Rodriguez, proprio come l’amica Giulia De Lellis, sta facendo il conto alla rovescia per abbracciare la sua Clara Isabel, che dovrebbe nascere a metà ottobre. Le due influencer stanno condividendo la loro dolce attesa mentre si godono gli ultimi momenti “in due”. Ovviamente la bella stagione è l’occasione perfetta per mostrarsi al top, anche col pancione: lo sa bene la sorella di Belen, che oltre ai bikini ha optato in diverse occasioni anche per i costumi interi.

IPA

Che dire di questo costume a fiori con dettagli sensualissimi? L’abbronzatura dorata poi fa il resto, per una futura mamma davvero in splendida forma. “Mi godo anche una nuova versione di me, più tonda, più in carne, e va bene così”, ha raccontato su Instagram parlando delle dolci curve della gravidanza.

Anna Tatangelo, l’attesa più bella

È un’estate magica quella di Anna Tatangelo: la cantante ha annunciato lo scorso giugno la sua gravidanza, cogliendo di sorpresa i fan. Una notizia bellissima, che ha accolto con grande gioia. Proprio come la collega Alessandra Amoroso ha deciso di salire sul palco con il pancione, ma non ha rinunciato a qualche giorno di relax tra un concerto e l’altro.

IPA

In piscina la cantante ha indossato un bikini a triangolo perfetto per mettere in evidenza il pancino che cresce. Ed è più radiosa che mai: “È un periodo speciale, in cui la ripartenza personale coincide con quella musicale”, ha raccontato di recente al Corriere della Sera.

Elisa Visari, la compagna di Andrea Damante presto mamma

Anche Elisa Visari entra di diritto tra le più belle dell’estate: l’attrice aspetta un figlio da Andrea Damante – ex di Giulia De Lellis – e presto darà alla luce un maschietto. “Ho il termine il 18 settembre, che è anche il giorno del mio compleanno”, ha rivelato.

IPA

Una dolce attesa che sta trascorrendo col compagno in relax, indossando costumi da bagno mozzafiato, come questo trikini marrone che esalta il pancione. Davvero stupenda.