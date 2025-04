Andrea Damante papà, Elisa Visari svela la data di nascita del figlio: “Lui è impazzito”

Fonte: IPA Andrea Damante ed Elisa Visari

Cicogna in volo per Andrea Damante ed Elisa Visari. La coppia formata dal deejay e l’attrice allargherà presto la famiglia: è in attesa di un maschietto. Dopo aver annunciato la gravidanza, l’influencer 23enne ha svelato qualche retroscena e dettagli in più su questa dolce attesa, come la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne che finalmente, a 35 anni, realizza uno dei suoi sogni più grandi.

Quando nasce il figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari

Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio. E l’attrice di Latina, dopo il dolce annuncio sui social, ha voluto rispondere alle tante domande dei fan più curiosi, svelando quando nascerà il bebè. Sarà una data impossibile da dimenticare per Elisa: “Ho il termine il 18 settembre, che è anche il giorno del mio compleanno”, ha rivelato.

Ovviamente non è detto che il primogenito della coppia nasca proprio in quella data precisa ma ci sono buone probabilità, come accaduto due anni fa a Diletta Leotta con la piccola Aria.

“Non l’ho ancora sentito muoversi ma credo sia un po’ prestino. In realtà, non vedo l’ora. Mi dicono intorno alla diciottesima, ventesima settimana. Quindi in realtà tra pochissimo”, ha fatto sapere Elisa Visari sui social rispondendo ad un’altra domanda.

Poi ha raccontato della reazione di Damante: “Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”.

E ancora: “Una cosa che fa ridere è che mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù dice che non va bene e mi sveglia, mi dice: “Girati, girati che schiacci il bambino”. È molto apprensivo, è bravo“.

Del resto Andrea Damante non ha mai nascosto il grande desiderio di diventare papà: un sogno che finalmente si sta realizzando con Elisa Visari, al suo fianco da quasi cinque anni. Per ora non è stato ancora svelato come si chiamerà il nascituro però Elisa ha ammesso che “adoro che già lo chiamate “principino” o “mini Dama”.

Chi è Elisa Visari

Classe 2001, Elisa Visari è un’attrice e modella nata e cresciuta a Latina. Da ragazzina si è trasferita a Roma dove ha iniziato a studiare recitazione. E parallelamente agli studi è riuscita ad ottenere i suoi primi ruoli sul piccolo e grande schermo. A soli sedici anni è entrata nel cast di A casa tutti bene, di Gabriele Muccino, dove ha recitato accanto ad attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore.

Ha poi lavorato in alcune fiction quali Don Matteo con Terence Hill e Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ha preso parte ad altri film e poi nel 2020 è stata richiamata da Muccino per il film Gli anni più belli con Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Nel 2020 l’incontro con Andrea Damante. Una passione e un amore travolgente: grazie a questa storia Elisa Visari è diventata nota alla cronaca rosa mentre il deejay ha chiuso definitivamente il rapporto con l’ex storica Giulia De Lellis con la quale c’era stato l’ennesimo ritorno di fiamma qualche mese prima, durante il lockdown.

La relazione tra Damante ed Elisa è andata avanti, con tanto di convivenza, fino al 2023, quando poi c’è stata una crisi che li ha allontanati. In seguito sono andati a Mykonos, in simbolo di riconciliazione. Ironia della sorte, nello stesso periodo sull’isola greca si trovava anche Giulia De Lellis. I due ex si sono ritrovati casualmente anche nello stesso hotel e nello stesso locale a cena.

Dopo averci riprovato, a febbraio del 2024 Damante ed Elisa hanno annuncio una nuova rottura per poi cambiare nuovamente idea E ora il regalo più bello: una nuova vita per suggellare un amore tanto ballerino quanto profondo.