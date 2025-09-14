Ora è ufficiale: l'ex tronista di Uomini e Donne e la giovane attrice sono diventati genitori per la prima volta

Fiocco azzurro per Andrea Damante ed Elisa Visari. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la coppia ha ufficialmente annunciato la nascita del primo figlio. Il dj, 35 anni, e l’attrice, 23 anni, hanno confermato sui social l’arrivo del piccolo Liam. Un bambino tanto atteso, arrivato dopo cinque anni di relazione.

È nato il figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari

“Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam. Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”, hanno scritto Andrea Damante ed Elisa Visari su Instagram in un post congiunto.

Hanno reso pubbliche le prime foto con il piccolo Liam, poi un’immagine che ritrae l’influencer mentre mangia un panino con il prosciutto, alimento non consigliato in gravidanza. Durante la dolce attesa Elisa è stata costretta a privarsi di alcuni alimenti ma ora è ben felice di tornare a mangiarli.

Tantissimi i volti noti del piccolo schermo che hanno fatto gli auguri alla coppia. Da Sophie Codegoni a Giulia Salemi, passando per Bobo Vieri e Taylor Mega. E poi: Giulia Amodio, Giulia Cavaglià, Clarissa Marchese, solo per citarne alcuni.

Il nome Liam è di origine germanica ed è una forma abbreviata di William (Guglielmo), che significa “elmo della volontà” o “volontà di protezione”. È molto diffuso in Irlanda e negli Stati Uniti e negli ultimi anni sta registrando una notevole crescita anche in Italia.

Per uno scherzo del destino che fanno somigliare la vita a una telenovela, Andrea Damante si trova a diventare genitore per la prima volta in concomitanza con la sua ex storica. Anche Giulia De Lellis è infatti pronta a dare il benvenuto a Priscilla, la figlia che aspetta assieme al fidanzato rapper Tony Effe.

Giulia e Andrea sono stati la coppia più amata, conosciuta e seguita tra quelle nate a Uomini e Donne. L’amore fu infranto da ben più di un tradimento da parte di lui – che lei raccontò dettagliatamente in un libro – ma i loro destini sembrano continuare a incrociarsi, nonostante tutto.

Chi è Elisa Visari

Classe 2001, Elisa Visari è un’attrice e modella nata a Roma ma cresciuta a Latina. Ha iniziato a studiare recitazione da ragazzina. E parallelamente agli studi è riuscita ad ottenere i suoi primi ruoli sul piccolo e grande schermo. A soli sedici anni è entrata nel cast di A casa tutti bene, di Gabriele Muccino, dove ha recitato accanto ad attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore.

Ha poi lavorato in alcune fiction quali Don Matteo con Terence Hill e Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ha preso parte ad altri film e poi nel 2020 è stata richiamata da Muccino per il film Gli anni più belli con Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Nel 2020 l’incontro con Andrea Damante. Una passione e un amore travolgente: grazie a questa storia Elisa Visari è diventata nota alla cronaca rosa mentre il deejay ha chiuso definitivamente il rapporto con l’ex storica Giulia De Lellis con la quale c’era stato l’ennesimo ritorno di fiamma qualche mese prima, durante il lockdown.

La relazione tra Damante ed Elisa è andata avanti, con tanto di convivenza, fino al 2023, quando poi c’è stata una crisi che li ha allontanati. In seguito sono andati a Mykonos, in simbolo di riconciliazione. Ironia della sorte, nello stesso periodo sull’isola greca si trovava anche Giulia De Lellis. I due ex si sono ritrovati casualmente anche nello stesso hotel e nello stesso locale a cena.

Dopo averci riprovato, a febbraio del 2024 Damante ed Elisa hanno annuncio una nuova rottura per poi cambiare nuovamente idea E ora il regalo più bello: una nuova vita per suggellare un amore tanto ballerino quanto profondo.