Giulia De Lellis ha raccontato le sue vacanze in Puglia in compagnia di Tony Effe. L'influencer ha sfoggiato degli outfit affascinanti tra cui un lingerie look

IPA - Getty Images Giulia De Lellis incinta, i look premaman ad alto tasso di glamour

Durante l’estate 2025 diversi volti noti dello spettacolo italiano stanno vivendo un momento di grande gioia: la gravidanza. Alessandra Amoroso ha annunciato di essere in attesa della piccola Penelope e anche Anna Tatangelo ha svelato di recente di essere nuovamente incinta, dopo il primo figlio avuto nel 2010 da Gigi d’Alessio.

Ma anche due amiche ed ex gieffine sono in dolce attesa. Si tratta di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. Entrambe le influencer hanno raccontato le loro gravidanze su Instagram con diverse foto e si sono scambiate anche dei consigli sull’occorrente da portare in ospedale per la nascita.

Di recente l’ex corteggiatrice ha postato una nuova foto col pancione sui suoi canali social, in mostra a tutte le donne come si può essere seducenti anche in gravidanza con un lingerie look.

Giulia De Lellis, il lingerie look celeste

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in attesa di una dolce bambina, che prenderà il nome di Priscilla. La coppia appare più affiatata che mai, malgrado alcuni abbiano ipotizzato, nelle settimane passate, che ci fosse una crisi tra di loro. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, però, ha zittito ogni indiscrezione, svelando apertamente a tutti i suoi sostenitori quanto sia importante per lei che si possano fare delle vacanze separati, anche se si è in una coppia.

Dopo aver passato dei giorni spensierati con le sue amiche, infatti, l’amata influencer ha raggiunto il fidanzato in Puglia, per dei giorni all’insegna dell’amore e della tenerezza. Giulia De Lellis ha raccontato questa dolcissima vacanza su Instagram con una galleria di foto. Nel primo degli scatti, l’ex gieffina indossava un meraviglioso linguerie look, che mostrava quanto si può essere seducenti anche in gravidanza.

Giulia De Lellis, infatti, appariva bellissima con un completo in raso celeste, composto da gonna longuette e reggiseno a balconcino. Il coordinato lasciava scoperto il pancione dell’influencer ed era arricchito da dei dettagli di pizzo bianco, dei volant sulle bretelline e un fiocchetto nero sul davanti. L’insieme rendeva Giulia De Lellis più affascinante che mai e l’outfit è stato completato da un paio di scarpe col tacco trasparenti e una borsa in pelle nera.

Giulia De Lellis, il coordinato leopardato

Giulia De Lellis sta vivendo dei giorni all’insegna dell’amore in Puglia, insieme al compagno Tony Effe e ha voluto raccontare questi momenti indimenticabili, mentre attende la figlia Priscilla, con un carosello di foto: “Puglia Diary”.

Scorrendo l’insieme di scatti, si scorgono diversi outfit dell’influencer, perfetti per la gravidanza. Oltre al lingerie look, infatti, l’ex gieffina ha indossato anche un bikini leopardato con design a triangolo, accompagnato da un pareo con la stessa stampa, sempre di tendenza.

Ma l’ex corteggiatrice ha sfoggiato anche un altro costume a due pezzi, sempre con taglio a triangolo e laccetti, di colore giallo con dei dettagli in pizzo. Giulia De Lellis ha colorato la sua vacanza di colori pastello, perché ha mostrato anche un altro costume nei toni del pesca e, per le sue serate romantiche, ha scelto un dolce abito rosa con fiori a rilievo nello stesso colore e profondo spacco sulla gamba destra.