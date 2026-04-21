Giulia De Lellis, il matrimonio “inganno” con Tony Effe. Diletta Leotta: “Io l’ho fatto”

IPA Giulia De Lellis

Giulia De Lellis pensa al matrimonio con Tony Effe, ma in una versione decisamente poco convenzionale. Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, si è raccontata a cuore aperto: dalla nascita della primogenita Priscilla al desiderio di diventare moglie di Tony Effe. E tra un aneddoto e l’altro, è spuntato fuori un piano a dir poco fantasioso per arrivare all’altare.

Giulia De Lellis e il piano per “ingannare” Tony Effe

Il sogno del matrimonio con Tony Effe c’è. Lo ha detto Giulia De Lellis a Diletta Leotta, rivelando però di avere in mente un piano alternativo, proprio in occasione del prossimo battesimo della piccola Priscilla. L’idea? Approfittare dell’evento per una sorta di “due in uno”, celebrando nozze e battesimo nello stesso giorno.

A farle venire l’idea è stato proprio il compagno, che di fronte alla sua “fissazione” le avrebbe proposto, quasi per scherzo, di chiamare il loro tavolo “Gli Sposi”. Ma a Giulia non è bastato: “Stavo pensando che mi potrei vestire di bianco così magari faccio una furbata e faccio una sorta di celebrazione, però non mi sembra giusto ingannarlo così”, ha confessato, consapevole che servirebbe comunque il consenso di Tony Effe.

A quel punto è arrivato il colpo di scena: “Top, io l’ho fatto!”, ha rivelato Diletta Leotta, raccontando di aver unito matrimonio e battesimo nello stesso giorno. Una confessione che ha spiazzato Giulia, che però ha ammesso: “Non lo volevo proprio ingannare”. L’idea, insomma, resta sul tavolo, ma per ora è accantonata.

Tony Effe papà, il racconto del parto

Nel podcast, Giulia De Lellis si è lasciata andare anche a un racconto intimo della nascita di Priscilla. Tony Effe, inizialmente indeciso se assistere o meno al parto, alla fine non ha avuto scelta: “Gli ho detto: ‘Non è un’opzione, io posso scegliere di partorire o no? No, io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino!'”. E così è stato. Il rapper è rimasto al suo fianco dall’inizio alla fine, dormendo con lei e la bambina nei giorni successivi al parto, occupandosi del primo biberon, del primo cambio di pannolino e del primo bagnetto.

Un Tony Effe inedito, nella sua versione papà, che ha fatto innamorare Giulia ancora di più: “È una cosa proprio inspiegabile”, ha confidato. Se prima, nelle giornate “no” da fidanzati, poteva anche immaginare di non averlo più nella sua vita, oggi la prospettiva è cambiata del tutto. “Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui”.

Una storia, quella tra Giulia De Lellis e Tony Effe, nata in tempi relativamente rapidi: “Dopo neanche un anno che stavamo insieme abbiamo cercato Priscilla e io sono rimasta incinta volutamente”, ha raccontato l’influencer. Pur essendo stata fidanzata per diversi anni in passato, Giulia ha spiegato di non aver mai sentito prima quel tipo di consapevolezza: “Magari sì, mi facevo il pensiero, ma l’idea poi concretizzata non la vedevo mai effettivamente fatta e pronta”. Con Tony Effe, invece, tutto è andato al posto giusto: dopo la convivenza e la nuova casa, la coppia ha iniziato a provarci, e così è arrivata Priscilla, una bimba “desiderata da morire”, come ha ricordato Giulia.