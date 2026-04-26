Giulia De Lellis, il vestito per il Battesimo della figlia Priscilla fa discutere

Giulia De Lellis e Tony Effe battezzano la figlia Priscilla a Roma con la benedizione di Papa Leone e un look che non passa inosservato

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Giulia De Lellis

Una giornata speciale per Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia ha celebrato il Battesimo della loro figlia Priscilla sabato 25 aprile a Roma, scegliendo una delle chiese più simboliche della Capitale: la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, luogo che ospita anche importanti cerimonie ufficiali della Repubblica Italiana.

La bambina, nata l’8 ottobre 2025, porta quattro nomi: Priscilla Nella Lucilla Marie. È stato proprio il rapper a condividere il momento su Instagram con un carosello di immagini accompagnato soltanto da quei quattro nomi, trasformati in una dedica silenziosa ma eloquente.

Immediata la risposta dell’influencer e imprenditrice, che sotto il post ha scritto: “Amori della mia vita immensi”, confermando il clima di grande emozione che ha accompagnato la giornata.

La coppia, che oggi vive a Milano, ha scelto Roma, la città d’origine di entrambi, per celebrare questo passo così importante, confermando ancora una volta il forte legame con le proprie radici.

Giulia De Lellis e Tony Effe, il battesimo della figlia Priscilla

Dalle immagini pubblicate, la cerimonia religiosa è stata volutamente intima e raccolta, con la presenza soltanto di parenti e amici più stretti. Nessun volto noto tra gli invitati, nessuna esposizione eccessiva: una scelta precisa che riflette la volontà della coppia di proteggere la propria dimensione familiare.

Anche il volto della piccola Priscilla resta infatti sempre coperto in tutte le fotografie, in linea con quanto Giulia De Lellis aveva già spiegato ai suoi follower: la volontà di non esporre completamente la figlia sui social.

Dopo il rito in Basilica, i festeggiamenti si sono spostati in una location esclusiva nel centro di Roma. Secondo diverse indiscrezioni, la festa si sarebbe svolta al Lumen Cocktails & Cuisine, all’interno dell’The St. Regis Rome, a pochi passi dalla chiesa.

Tra i dettagli che non sono passati inosservati, la grande torta a tre piani, colorata e scenografica, protagonista di diversi scatti condivisi da Nicolò Rapisarda (questo il vero nome dell’artista).

Anche i look dei due genitori hanno attirato l’attenzione. Tony Effe ha scelto un outfit nei toni panna, con polo, foulard e pantaloni coordinati, mentre Giulia De Lellis ha optato per un trench sopra un mini abito bianco, completato da sandali altissimi, diventato subito argomento di discussione sui social.

“È stata una giornata speciale per la piccola di casa – ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – Grazie a tutti i nostri cari, la nostra famiglia e i nostri amici per l’amore che ci avete dato, per il vostro tempo, per il vostro pensiero. Non me lo dimenticherò mai”.

Poi un pensiero rivolto alla figlia: “Che la luce di Dio illumini sempre il tuo cammino e ti accompagni con amore e protezione in ogni passo della tua vita”.

La benedizione di Papa Leone per la figlia di Giulia De Lellis

Tra tutti i dettagli emersi dalle immagini, uno in particolare ha colpito il pubblico: la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Leone XIV, richiesta direttamente dalla famiglia per il Battesimo di Priscilla.

Non si tratta di un gesto automatico, ma di una formula specifica che va domandata espressamente e che rappresenta una scelta simbolica importante.

Sul documento si legge: “Sua Santità Leone XIV di cuore imparte la Benedizione Apostolica a Priscilla Nella Lucilla Marie Rapisarda in occasione del Santo Battesimo”.

Un segnale che racconta la volontà della coppia di dare alla figlia un’impronta cristiana fin dai primi mesi di vita, trasformando il sacramento in qualcosa di ancora più significativo sul piano personale e spirituale.

Negli ultimi mesi, Giulia De Lellis aveva già parlato pubblicamente di come la maternità avesse cambiato il loro equilibrio familiare.

In un’intervista con Diletta Leotta ha raccontato quanto Tony Effe sia stato presente sin dal primo giorno: “Le ha dato lui il primo biberon, lui le ha cambiato il primo pannolino”.

Parole che descrivono una nuova dimensione di coppia, più matura e familiare, oggi celebrata anche attraverso un momento simbolico come il battesimo della loro primogenita.