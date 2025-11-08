Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla: “Il tempo passa in fretta”

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato il primo complimese della figlia Priscilla con dei dolci scatti sui social

IPA Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Penelope

A trenta giorni dalla nascita di Priscilla, Tony Effe e Giulia De Lellis sono ancora al settimo cielo: i due neogenitori hanno celebrato il primo complimese della figlia con una piccola festa casalinga, postando poi alcuni scatti sui social.

Giulia De Lellis festeggia il primo mese di Priscilla

Una piccola festa per celebrare i primi 30 giorni di vita della loro Priscilla: così Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il complimese della loro primogenita. Allo scoccare della mezzanotte dell’8 novembre, l’influencer e il rapper romano hanno soffiato su una candelina posta su una piccola torta: una festa casalinga e intima, immortalata in uno scatto poi postato sui social.

“1 mese di Priscilla. La mia bambina turns one month old”, scrive la De Lellis sull’immagine della candelina condivisa nelle sue stories. Al primo scatto, ne seguono altri che ritraggono la famiglia felice e il primo mese di gravidanza di Giulia. “Il tempo sta passando già così in fretta. Vorrei solo che si fermasse il tempo a noi tre così + questi piedini così”, commenta ancora l’influencer.

Anche su TikTok Giulia ha pubblicato un piccolo pensiero per il primo mese di vita di Priscilla, mostrandosi con la piccola tra le braccia in un breve filmato: “L’amore della mia vita (che è nata sulle note di questa canzone per puro caso (Stand By Me, ndr) oggi compie un mese. Già un mese”, recita la didascalia del post. Che, neanche a dirlo, ha raccolto in pochissime ore una vera pioggia di like.

La nuova vita di Giulia e Tony con Priscilla

Priscilla, primogenita di Giulia De Lellis e Tony Effe, è nata l’8 ottobre 2025. Ad annunciare il lieto evento, era stata la stessa influencer pubblicando uno scatto che ritraeva la piccola tra le (tatuatissime) braccia del papà. Dopo la nascita della bambina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato in più occasioni della sua nuova vita da mamma: “Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo iniziato questa nuova vita in tre, che è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa”, aveva spiegato in un video su Instagram.

“È intenso. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”, aveva raccontato ancora ai suoi follower Giulia.

Anche Tony Effe ha spesso condiviso sui social alcuni momenti con la piccola Priscilla. Proprio alla nascita della sua primogenita, aveva dedicato un post in cui raccontava le primissime ore di vita della bambina con dolcezza e un pizzico di ironia: “L’unica cosa che amo davvero è la mia famiglia”, aveva raccontato ai giornalisti durante la gravidanza di Giulia.

Nonostante non abbia ancora composto un brano dedicato alla figlia, Tony ha già citato Priscilla nella canzone Espresso Macchiato, realizzata con Tommy Cash, e si mostra sempre dolce e presente con la sua compagna. Insomma, un vero e proprio papà modello.

