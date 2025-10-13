Giulia De Lellis mamma, il ritorno a casa con Priscilla e le parole per Tony Effe

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono finalmente diventati genitori. Dopo settimane di indiscrezioni sulla possibile nascita della piccola Priscilla, ora i due possono finalmente stringerla tra le braccia a casa.

Giulia ha infatti annunciato di essere uscita dall’ospedale con la bimba e, nel farlo, ha voluto condividere una serie di ringraziamenti che coinvolgono, ovviamente, anche Tony Effe.

Giulia De Lellis a casa con Priscilla: la dedica a Tony Effe

Nei nove mesi di gravidanza di Giulia De Lellis sono state moltissime le indiscrezioni sulla nascita di Priscilla: prima le foto rubate del pancino, poi le voci sulla possibile nascita che Giulia e Tony hanno provato a vivere mantenendo la privacy.

Ora, però, Priscilla è venuta al mondo e l’influencer appare più felice che mai. E nell’annunciare le dimissioni dall’ospedale e il ritorno a casa, questa volta in tre, Giulia ha voluto condividere sui social alcuni ringraziamenti.

“Grazie a tutti per l’amore, Priscilla è sommersa“, scrive nelle sue storie Instagram ringraziando i medici, ostetriche e tutti coloro che l’hanno aiutata al Gemelli di Roma: “La nostra bambina è stata un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro”.

Ma il pensiero più dolce è per Tony Effe, il papà della piccola: “Grazie all’amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo” ha scritto l’influencer condividendo un video in cui si vede il trapper uscire dal reparto tenendo Priscilla.

E poi, un ultimo pensiero alla famiglia: “Grazie alla nostra famiglia, oggi più che mai, il dono più grande in momenti come questi. Mi devo ancora riprendere da sta botta d’amore. Sono in estasi totale”.

Un nuovo capitolo per Giulia De Lellis e Tony Effe

Per Giulia De Lellis e Tony Effe si apre adesso una nuova fase, quella forse più intensa e autentica del loro rapporto. Dopo anni di progetti, riflettori e momenti chiacchierati, la nascita di Priscilla sembra aver dato un nuovo significato alla loro storia.

Un momento di gioia che Giulia aspettava da tempo e che, come spesso ha fatto con i suoi follower, ha voluto condividere sui social.

IPA

Fin dai primi giorni in ospedale, sia lei che Tony hanno pubblicato piccoli frammenti di questo nuovo inizio: mani intrecciate, sguardi complici e naturalmente la piccola Priscilla, sempre mostrata con discrezione ma già al centro di ogni emozione.

Durante la gravidanza, Giulia aveva raccontato passo dopo passo la sua esperienza, parlando delle trasformazioni, delle paure e della curiosità di una maternità che desiderava da tanto. Tra stories e post, aveva coinvolto la sua community anche nei momenti più intimi, condividendo consigli, riflessioni e perfino la scelta del nome della bimba: dolce e deciso, proprio come lei l’aveva immaginata.

Oggi, con l’arrivo della loro prima figlia, Giulia e Tony si trovano davanti a una nuova normalità fatta di notti insonni e mille prime volte. Una dimensione che li unisce in modo diverso e che, forse, ce li mostrerà in una luce nuova.